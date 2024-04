A polémica nomeação na Comissão Europeia antecede uma sensível mudança de guarda em Bruxelas.

O polémico representante para as pequenas empresas, Markus Pieper, não vai agora assumir funções na Comissão Europeia - mas o escândalo ocorre numa altura delicada em Bruxelas.

A decisão de atribuir um lucrativo cargo oficial de 20 000 euros por mês a Pieper, membro do mesmo partido político alemão da Presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, poderá ter repercussões complexas antes das eleições europeias de junho.

Numa declaração publicada no X, o próprio Pieper afirmou que o cargo tinha sido instrumentalizado "por razões político-partidárias" e acusou o Comissário Europeu da Indústria, Thierry Breton, de ter "boicotado" a sua nomeação.

"As coisas vão ser diferentes depois das eleições europeias, com as novas maiorias que se preveem", acrescentou Pieper, sugerindo que as futuras escolhas de funcionários da Comissão poderão ser influenciadas pelas eleições de junho, que deverão registar um aumento do apoio aos partidos de direita.

Fontes próximas de Breton afirmaram que as acusações de Pieper eram "no mínimo ridículas", enquanto o porta-voz principal da Comissão, Eric Mamer, se recusou a comentar.

Mamer não quis comentar o assunto, mas afirmou que a turbulência pré-eleitoral teve impacto, depois de os eurodeputados terem votado 382-144 a favor da anulação da nomeação.

"O contexto em que todo este processo evoluiu nas últimas semanas não é sereno", disse Mamer. "Esperar pelo fim das eleições vai levar-nos a um momento em que o processo poderá decorrer num ambiente melhor".

A contratação de Pieper suscitou controvérsia devido às alegações de que teve piores resultados nos testes de avaliação do que os outros candidatos e que não foi apoiado por Breton, o comissário responsável pela pasta, em aparente contradição com as diretrizes oficiais para a nomeação de altos funcionários.

Piepergate surge numa altura delicada

Piepergate surge num momento crucial em Bruxelas, com mudanças pendentes tanto na Comissão como no Parlamento.

Von der Leyen está atualmente a fazer campanha para um segundo mandato de cinco anos como candidata do Partido Popular Europeu (PPE), de centro-direita.

De acordo com a maioria das sondagens, o PPE deverá ficar em primeiro lugar, mas é pouco provável que consiga uma maioria absoluta. Para Von der Leyen ser eleita, é quase certo que terá de formar uma coligação com os eurodeputados que são seus rivais.

E esses deputados estão certamente a tirar proveito do escândalo.

Von der Leyen "foi longe demais" ao nomear Pieper e "a sua demissão foi a única forma de sair da situação insuportável" que ela e o PPE criaram, escreve no X o grupo dos Socialistas e Democratas, o segundo maior partido do Parlamento.

Daniel Caspary e Angelika Niebler, os eurodeputados que lideram a delegação alemã do PPE, afirmaram ser "lamentável" que a nomeação tenha sido "sabotada" e se tenha tornado numa "pura questão de campanha eleitoral".

"Markus Pieper teria sido um excelente representante para as PME na Comissão Europeia", afirmaram Niebler e Caspary num comunicado enviado por e-mail. "Os seus anos de dedicação às pequenas e médias empresas tornam-no ideal para esta tarefa."

Embora o Piepergate não vá definir resultados, as crises de contratação na UE podem, por vezes, ter um impacto desproporcionado.

Há muito tempo, em 1999, um anterior presidente da Comissão, Jacques Santer, foi obrigado a demitir-se na sequência de um escândalo em que um dos seus comissários contratou um dentista para um cargo de consultor sénior.

Num discurso proferido na semana passada, o Provedor de Justiça da UE, responsável pela investigação de casos de má administração, salientou "alguns motivos de preocupação" no que respeita à politização de funções oficiais.

Embora não se tenha referido diretamente ao caso Pieper, a Provedora de Justiça Emily O'Reilly afirmou que "tem havido também uma evolução política evidente nas perspetivas" do mais alto órgão de decisão da Comissão e advertiu que "esta tendência para uma politização evidente pode estender-se ao funcionamento do sistema".

Mamer disse hoje que "não há razão" para O'Reilly investigar mais o caso Pieper, uma vez que a Comissão "respeitou todos os procedimentos relevantes no que diz respeito ao processo de seleção".