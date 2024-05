Bruxelas pede aos países da UE que aceitem doentes retirados de Gaza

O apelo surge depois de a Organização Mundial de Saúde ter afirmado que 9000 palestinianos necessitam de ajuda médica urgente do enclave devastado pela guerra.

Bruxelas pediu aos ministros da saúde e da proteção civil da UE que indiquem a sua "disponibilidade" para aceitar pacientes de Gaza.

Numa carta a que a Euronews teve acesso, a comissária europeia da Saúde, Stella Kyriakides, e o comissário europeu para a Gestão de Crises, Janez Lenarčič, pedem aos governos nacionais que aceitem pacientes com ferimentos graves e doenças crónicas cujas vidas estão em risco devido à enorme pressão sobre os hospitais da Faixa de Gaza.

O pedido surge depois de a Organização Mundial de Saúde (OMS) ter solicitado formalmente assistência ao abrigo do Mecanismo de Proteção Civil do bloco - o seu sistema de resposta de emergência - e de ter fornecido à UE uma lista de 109 crianças gravemente doentes e feridas que necessitam de tratamento urgente.

"É crucial que atuemos rapidamente para garantir a retirada segura destes pacientes para hospitais fora de Gaza, onde possam receber o tratamento vital de que necessitam urgentemente", lê-se na carta.

"Isto exige um esforço coordenado que envolva a comunidade internacional, incluindo os países europeus, para fornecer o apoio logístico, médico e financeiro necessário", acrescenta.

Ambos os comissários apelam aos governos para que demonstrem "apoio e solidariedade".

Desde o início da guerra em Gaza, na sequência do ataque do Hamas a Israel, em 7 de outubro, a UE concedeu 193 milhões de euros de ajuda humanitária aos palestinianos. Criou também uma operação de ponte aérea que já entregou mais de 2.000 toneladas de carga humanitária crítica e contribuiu para a ativação de um corredor marítimo que liga Gaza a Chipre.

No entanto, apesar dos esforços humanitários, mais de 35 000 palestinianos perderam a vida no conflito e há civis gravemente doentes e feridos presos no enclave sitiado.

As evacuações seriam as primeiras do género e seriam realizadas ao abrigo do chamado esquema Medevac, criado para facilitar a movimentação de doentes da Ucrânia devastada pela guerra para hospitais em todo o bloco.

Os comissários afirmam que o executivo da UE e os Estados-Membros adquiriram uma "vasta experiência" com as operações de evacuação na Ucrânia, que pode ser utilizada para apoiar os mais vulneráveis em Gaza.

"Embora estejamos conscientes das complexidades práticas e administrativas desta operação, estamos convencidos de que estas podem ser ultrapassadas através de um esforço coletivo europeu", acrescenta a carta.

Segundo a OMS, restam apenas 10 hospitais "minimamente funcionais" no enclave densamente povoado, onde residem cerca de dois milhões de palestinianos, contra 36 hospitais antes da guerra, muitos dos quais foram destruídos pelos ataques aéreos de Israel.

A agência das Nações Unidas afirma ainda que 9000 pacientes precisam urgentemente de ser levados para o estrangeiro para receberem tratamento que lhes salve a vida. Destes, 109 foram incluídos numa lista partilhada com os Estados-Membros da UE e países parceiros.