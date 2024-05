Violência contra políticos mancha campanha para as eleições europeias na Alemanha

De Euronews

Dirigentes partidários alemães exigem condenações mais rápidas dos agressores e denunciam aumento da violência contra figuras políticas.

A campanha para as eleições europeias está em pleno andamento na Alemanha, mas foi ofuscada por ataques recentes a políticos.

A violência tem alimentado o debate sobre se a democracia está sob ameaça. No mês passado, um candidato do Partido Social-Democrata, Matthias Ecke, passou vários dias no hospital depois de ser espancado enquanto afixava cartazes de campanha.

Membros do Partido Verde também foram alvo de ataques e ameaças. A candidata alemã ao Parlamento Europeu Yvonne Mosler foi cuspida e ameaçada na semana passada enquanto fazia campanha.

"Não é mais o caso, como era antes, em que as pessoas simplesmente dizem: Não, não estou interessado. Agora, há repetidos ataques verbais. Há insultos, comentários estúpidos e não apenas desinteresse, mas também agressão aberta", denuncia Yvonne Mosler.

"Democracia significa que os cidadãos têm uma escolha entre diferentes partidos e que esses partidos têm a oportunidade de se apresentar aos cidadãos. E a democracia atinge os seus limites quando se depara com a violência", acrescenta a candidata alemã do Partido Verde.

A violência contra políticos tem aumentado a um ritmo alarmante. O número de ataques quase duplicou desde 2019. Segundo as estatísticas, os ataques contra políticos do partido ecologista quase triplicaram nos últimos 5 anos, enquanto a violência contra políticos do partido Alternativa para a Alemanha diminuiu cerca de 20%.

"A violência é algo que enfrentamos diariamente. Não é só comigo, talvez como figura mais conhecida, mas está a acontecer com todos nós. Isso pode acontecer com todos nós. E essa é uma história que dura há anos. Então não só aconteceu recentemente, mas também há anos. Do meu lado, fui atacada também fisicamente. O meu carro foi incendiado", recorda Beatrix von Storch, deputada do Alternativa para a Alemanha.

Os políticos alemães têm apelado a condenações mais rápidas neste tipo de casos. Os suspeitos que ameaçaram Yvonne Mosler ainda estão a monte e poderão só ser apanhados e condenados depois de a campanha terminar.