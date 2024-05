Porque é que a Europa Central está mais exposta a notícias falsas antes das eleições europeias?

Estatísticas recentes mostram que pelo menos metade da população de países como a Eslováquia, a Polónia e a República Checa está exposta a desinformação em linha.

Cerca de 45% da população da República Checa foi exposta a notícias falsas no primeiro trimestre de 2024, de acordo com os novos dados do Observatório dos Meios de Comunicação Digitais da Europa Central.

Este número foi ainda mais elevado na Eslováquia, situando-se em cerca de 58%.

O CEDMO afirmou que, em março, os eslovacos relataram ter encontrado mais desinformação do que notícias precisas - de facto, isto aconteceu pela primeira vez desde agosto do ano passado.

Um outro relatório da Digital Poland sugere que até 84% dos polacos já se depararam com notícias falsas, sendo que nove em cada 10 inquiridos acreditaram em pelo menos uma informação falsa.

Os resultados revelam uma tendência perigosa que é particularmente alarmante no período que antecede as eleições europeias.

De acordo com o Péter Krekó, coordenador do Observatório Húngaro dos Meios de Comunicação Digitais, os países da Europa Central e Oriental estão particularmente expostos ao risco de desinformação devido à sua proximidade com a Rússia.

"A Rússia sempre foi um certo tipo de laboratório para a desinformação, para as narrativas pró-russas", disse ao The Cube.

Krekó explicou que a região pertenceu anteriormente à esfera de influência soviética, com cada país a ser liderado por regimes comunistas e pró-soviéticos, cujos vestígios ainda podem ser vistos em alguns políticos actuais.

"Trata-se de países onde a Rússia dispõe de melhores redes e de políticos que estão prontos a difundir as narrativas russas", disse. "E, especialmente nos países eslavos, penso que há uma maior ressonância deste tipo de mensagens do que noutras partes da Europa."

No entanto, não é apenas à desinformação pró-russa que a região está exposta, e o mesmo se aplica ao resto da Europa.

As falsas narrativas sobre a guerra na Ucrânia, as alterações climáticas, a imigração e a saúde pública - por exemplo, as notícias falsas sobre a pandemia de COVID-19 - podem ser tão prevalecentes no oeste da Europa como no leste.

De acordo com os especialistas, estes temas tendem a ser difundidos pela extrema-direita e a sua disseminação é particularmente intensa no período que antecede as eleições.

"Como se pode ver na lista, não há nada de especial na Europa Central e Oriental, no sentido em que todos estes temas são comuns à Europa Ocidental. Claro que há variantes nacionais de diferentes temas, mas os temas gerais são praticamente os mesmos em todo o lado", afirma Krekó.

De facto, os especialistas afirmam que, hoje em dia, somos todos mais susceptíveis à desinformação devido à forma como absorvemos e digerimos passivamente os meios de comunicação social: passámos de "homo sapiens" a "homo videns" - humanos que vêem.

"Significa que estamos a engolir, a refletir, a enviar mensagens e a pensar, devido ao domínio das redes sociais e da comunicação, bem como à simplificação do conteúdo", disse ao The Cube Robert Rajczyk, professor associado do Instituto de Jornalismo e Comunicação Social da Universidade da Silésia, em Katowice.

Afirmou que a informação falsa é operada com diferentes ferramentas, nomeadamente persuasão, propaganda e manipulação.

A literacia mediática, a educação e a verificação de factos são a melhor solução para a desinformação e podem proporcionar-nos uma escolha livre durante as eleições europeias. Robert Rajczyk Professor associado, Instituto de Jornalismo e Comunicação Social, Universidade da Silésia em Katowice

Com as eleições europeias a poucas semanas de distância, os agentes maliciosos podem estar a empregar a IA para lançar milhares de micro campanhas com estratégias de micro-direcionamento destinadas a potenciais eleitores, em vez de uma grande campanha eleitoral, de acordo com Rajczyk.

Krekó também observou que os atores políticos estão a pagar às grandes plataformas tecnológicas, como o Facebook e o YouTube, enormes quantias de dinheiro para campanhas publicitárias, muitas das quais estão a espalhar desinformação.

Apesar disso, há várias formas de nos protegermos das notícias falsas que podem ser partilhadas.

"A literacia mediática, a educação e a verificação de factos são, na minha opinião, a melhor solução para a desinformação e podem dar-nos a liberdade de escolha durante as eleições europeias", afirmou Rajczyk, acrescentando que devemos assegurar o nosso envolvimento na vida política.

"O pensamento crítico é a ideia central da proteção contra a desinformação. Não estou a sugerir que deixemos de utilizar a Internet e as redes sociais, mas que verifiquemos a informação.

"Vamos ter o hábito de verificar tudo, verificar os factos de tudo o que é sensacional, inacreditável ou chocante", acrescentou Rajczyk, "vamos aprender a usar as redes sociais de forma adequada".

Por isso, o melhor conselho é: quando vir algo, passe algum tempo a pensar sobre isso.