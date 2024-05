Montenegro recebido por Scholz: PM anuncia que estará em fórum empresarial em Berlim

De Euronews

Primeiro-ministro português foi recebido por Olaf Scholz e aproveitou a visita à Alemanha para anunciar que estará num fórum empresarial em Berlim no final do ano ou início de 2025. Objetivo é "aprofundar os investimentos que empresas alemãs fazem em Portugal".

O primeiro-ministro de Portugal, Luís Montenegro, anunciou esta sexta-feira, no encontro com o chanceler alemão Olaf Sholz em Berlim, que estará num fórum empresarial na capital alemã no final do ano ou no início de 2025.

O evento juntará empresários alemães e servirá para "aprofundar os investimentos que empresas alemãs fazem em Portugal" e ainda mostrar o que as empresas portuguesas estão a fazer na Alemanha, disse Montenegro numa declaração transmitida pelas televisões depois da reunião com Sholz.

O chefe do governo português adiantou que será dada "prioridade a investimentos na área digital, transição tecnológica e inovação“.

Foram discutidos “os caminhos para uma Europa mais verde e mais competitiva”, “o reforço do desenvolvimento da autonomia energética” e “o aprofundamento das relações comerciais e empresariais”“, referiu Montenegro na rede social X.

"A Alemanha é um parceiro fundamental para a economia portuguesa”, acrescentou.

O chanceler alemão Olaf Scholz também destacou o trabalho conjunto de Portugal e Alemanha no setor energético, nomeadamente ao nível do hidrogénio.

“A Alemanha e Portugal estão a trabalhar em conjunto para reforçar o potencial da Europa - por exemplo, através da expansão das infra-estruturas de energia, especialmente no que diz respeito ao hidrogénio”, escreveu Sholz no X.