Alemanha e França concordam que a Ucrânia pode atacar alvos militares russos

O chanceler alemão, Olaf Scholz, afirmou que a Alemanha não proibiria ataques ucranianos a alvos militares russos, dizendo que a Ucrânia "pode defender-se".

O chanceler alemão Olaf Scholz e o presidente francês Emmanuel Macron mostraram o seu apoio conjunto à Ucrânia durante um conselho franco-alemão de defesa e segurança em Meseberg, na terça-feira.

Embora o Chanceler Scholz se tenha mostrado firme quanto ao facto de a Ucrânia não utilizar armas ocidentais para atingir alvos russos, deu um passo na direção de Macron, no terceiro e último dia da histórica visita de Estado do Presidente francês à Alemanha.

Ambos os líderes puseram de lado as suas divergências e chegaram a um compromisso sobre o tema polémico da defesa da UE.

O chanceler alemão mostrou-se também mais aberto em termos de ajuda militar à Ucrânia, afirmando que Kiev deve ser autorizada a atingir instalações militares no interior da Rússia, mas não outros alvos - um ponto de viragem para Berlim, uma vez que Scholz se mostrava relutante em permitir que a Ucrânia atacasse além-fronteiras, receando que isso pudesse conduzir a um conflito direto com a Rússia, que possui armas nucleares.

"A Ucrânia tem todas as possibilidades de o fazer, ao abrigo do direito internacional", disse Scholz. "É preciso dizer claramente que, se a Ucrânia for atacada, pode defender-se".

"Acho estranho quando algumas pessoas argumentam que a Ucrânia não deve ser autorizada a defender-se e a tomar medidas adequadas para o efeito", acrescentou.

No entanto, a Alemanha continua a recusar-se a fornecer mísseis de longo alcance (mais de 500 km) à Ucrânia, ao contrário de Paris e Washington DC.

O Presidente russo, Vladimir Putin, alertou para "consequências graves" se os países ocidentais permitirem que a Ucrânia utilize as armas que lhe foram fornecidas para atingir alvos na Rússia.

Por seu lado, Emmanuel Macron procurou pôr um ponto final no desentendimento com Berlim, após França ter sido excluída de um projeto de escudo antimíssil europeu.

Outros pontos de vista divergentes, como os laços económicos com a China e os EUA, também abalaram a relação franco-alemã.

Enquanto Macron apoia uma maior independência europeia em matéria de defesa e quer proteger a economia da concorrência "desleal" chinesa e norte-americana, Scholz sublinha a importância dos laços transatlânticos e das relações comerciais com a China.

O objetivo da histórica visita de Estado era mostrar uma frente franco-alemã unida, numa altura em que ambos os líderes enfrentam derrotas previsíveis às mãos dos partidos de extrema-direita, a menos de duas semanas das eleições europeias.

"Em França, o Rassemblement National (RN), de extrema-direita, lidera as sondagens com 33%, enquanto o Renaissance (partido de Macron) tem 15,5%. A visita de Macron à Alemanha é também uma forma de dizer: 'Sou pró-europeu'", considera Marie Krpata, investigadora do Comité para as Relações Franco-Alemãs (Cerfa), em Paris.

De acordo com as últimas tendências eleitorais da PolitPro na Alemanha, a aliança democrata-cristã e conservadora CDU/CSU está a liderar com pouco mais de 30%. O partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD) ultrapassou o Partido Social-Democrata (SPD) de Scholz, o primeiro tem 15,8% das intenções de voto e o segundo 14,3%.