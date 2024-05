De visita a Portugal, Charles Michel apoia acordos com a Ucrânia

De Euronews

O presidente do Conselho Europeu não comentou a possibilidade de o antigo primeiro-ministro português António Costa o substituir no cargo.

Charles Michel saudou hoje os acordos bilaterais de países da União Europeia com a Ucrânia, sublinhando que o país precisa de "mais apoio" militar. O presidente do Conselho Europeu fez estas declarações numa entrevista à Agência Lusa, durante uma deslocação à cidade do Porto, esta quarta-feira.

Michel disse estar “satisfeito por, poucos dias depois da última reunião do Conselho Europeu, haver tantos acordos bilaterais com decisões concretas".

"O que (os ucranianos) precisam é de mais apoio em termos de equipamento militar, de sistemas de defesa aérea", acrescentou à Agência Lusa.

Charles Michel também se mostrou confiante nas negociações para a adesão da Ucrânia à União Europeia. Está também positivo em relação à cimeira de paz para a Ucrânia, que vai decorrer em Junho na Suíça.

Passagem pelo Porto

A passagem de Charles Michel pelo Porto decorreu um dia depois presidente ucraniano, visitar Portugal. Em Lisboa, Volodymyr Zelenskyy assinou o governo português para a prestação de apoio militar nos próximos dez anos. Um périplo que antes o tinha levado a Bruxelas e a Madrid, onde foram firmados acordos de natureza semelhante.

O presidente do Conselho Europeu veio a Portugal para participar numa reunião da Concordia Europe. Neste evento de três dias, discutidos tópicos como a transição energética, o crescimento económico e questões de segurança. Charles Michel participou num painel com o antigo presidente da Comissão Europeia Durão Barroso.

Depois de Durão Barroso, o antigo primeiro-ministro português António Costa tem sido apontado como o próximo português a ocupar um alto grau em Bruxelas. Mas, em entrevista à RTP, Charles Michel preferiu não comentar a possibilidade de Costa o substituir no Conselho Europeu.