Prédio desaba na Turquia e faz pelo menos um morto e oito feridos

A causa do desabamento do edifício, em Istambul, ainda não foi revelada, mas as autoridades locais já confirmaram que não existem relatos de explosões ou de atividade sísmica.

Pelo menos uma pessoa morreu e outras oito ficaram feridas na sequência do desabamento de um prédio na cidade turca de Istambul, no domingo. A queda do prédio renovou os receios sobre a resistência dos edifícios numa cidade propensa a terramotos.

As imagens divulgadas pelos meios internacionais mostram bombeiros a retirarem manualmente os escombros do edifício de cinco andares, na zona europeia da cidade. Atá à data, sete pessoas foram resgatadas do local com vida, incluindo duas que ficaram gravemente feridas, disse o governador de Istambul, Davut Gul, citado pela AP.

Mais tarde, o gabinete de Davut Gul informou que tinha sido resgatada mais uma pessoa ferida e que tinha sido recuperado um cadáver.

A causa do desabamento da estrutura de 36 anos ainda não foi revelada, mas não foram identificados relatos de explosões ou de atividade sísmica, segundo as autoridades locais. Os dois últimos andares eram os únicos que estavam a ser utilizados como residências, sendo o resto do edifício ocupado por empresas.

No ano passado, mais de 59.000 pessoas morreram quando um terramoto de magnitude 7,8 atingiu partes do sul da Turquia e da vizinha Síria. Segundo o munícipio de Istambul, citado pela AP, a cidade turca tem cerca de 200.000 edifícios que albergam 3 milhões de pessoas e que precisam urgentemente de ser restaurados.