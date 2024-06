Direitos de autor Peter Dejong/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Peter Dejong/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Ciclistas passam por um cartaz das eleições europeias em frente ao Museu Marítimo em Amesterdão, Países Baixos, quarta-feira, 5 de junho de 2024. - Direitos de autor Peter Dejong/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Ciclistas passam por um cartaz das eleições europeias em frente ao Museu Marítimo em Amesterdão, Países Baixos, quarta-feira, 5 de junho de 2024. - Direitos de autor Peter Dejong/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

De Euronews

É o único país da União Europeia a iniciar um dia único de votação tão cedo. Sociais-democratas estão empatados com a extrema-direita nas sondagens. Partido pela Liberdade, de Geert Wilders, tornou-se o maior partido do parlamento neerlandês nas eleições legislativas do país há seis meses.