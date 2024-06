O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e o Banco Mundial mostram-se empenhados em apoiar o setor energético na Ucrânia.

O segundo e último dia da Conferência de Reconstrução da Ucrânia em Berlim terminou com um compromisso de apoio às infraestruturas críticas da Ucrânia antes da chegada do inverno.

Durante o discurso e numa conferência de imprensa com o chanceler alemão Olaf Scholz, o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy apelou aos seus homólogos ocidentais para que ajudassem a Ucrânia a reconstruir e descentralizar as infraestruturas energéticas.

O aumento dos ataques russos às redes de energia e às centrais elétricas ucranianas obrigou o governo a programar apagões em todas as grandes cidades, durante várias horas por dia. Vários relatórios também alertam para o frio sentido pelos ucranianos devido à falta de eletricidade.

Não sei mesmo como vamos sobreviver a este inverno Oleksandra Matviichuk Centro pelas Liberdades Civis

Oleksandra Matviichuk, dirigente do Centro para as Liberdades Civis que foi galardoado com um Prémio Nobel da Paz, mostra-se receosa em relação ao próximo Inverno. "Não sei mesmo como vamos sobreviver a este inverno. O inverno na Ucrânia é muito frio e não vamos ter aquecimento, luz, eletricidade, ligação à Internet, nem água", afirmou, culpando os parceiros ocidentais da Ucrânia pelo atraso na instalação dos sistemas de defesa aérea.

"A ONU já está a ajudar a Ucrânia a preparar-se para o inverno", afirmou Achim Steiner, administrador do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).

"Esta preparação inclui sistemas de energia, fornecimento de eletricidade e, possivelmente, a instalação de geradores nas escolas para compensar a falta de eletricidade. O PNUD, com o apoio do Japão e de outros parceiros internacionais, instalou transformadores para restabelecer a a eletricidade nas casas de mais de meio milhão de ucranianos, dando resposta à destruição deliberada das suas infraestruturas energéticas. O acesso à eletricidade é crucial para a sobrevivência, especialmente durante o inverno", acrescentou.

Prioridade às energias renováveis

O Banco Mundial comprometeu-se a contribuir com pelo menos 500 mil milhões de dólares para os esforços de reconstrução da Ucrânia. Anna Bjerde, diretora de operações do Banco Mundial que supervisiona a assistência financeira internacional, sublinhou o potencial significativo da Ucrânia no domínio das fontes de energia renováveis.

"Recolhemos informações das empresas ucranianas sobre os seus desafios, orientando as nossas discussões políticas com o governo e moldando as nossas estratégias de financiamento para apoiar eficazmente estas empresas", explicou. "A energia renovável, destacada na conferência, é um foco primordial dado o potencial da Ucrânia neste setor e as discussões sobre o hidrogénio. Embora a resolução da crise energética imediata seja crucial antes do inverno, também reconhecemos as vantagens a longo prazo do desenvolvimento das energias renováveis, especialmente para as indústrias que se esforçam por descarbonizar", concluiu Bjerde.

Mais de 110 acordos assinados

Nesta Conferência de Reconstrução, a Ucrânia assinou 110 acordos, contratos e memorandos internacionais, refletindo o forte interesse mundial em investir no país. A conferência resultou em compromissos e ajuda superiores a 16 mil milhões de euros, incluindo uma componente de investimento de 1,4 mil milhões de euros ao abrigo do Mecanismo de Apoio à Ucrânia, um pacote de assistência energética de 824 milhões de dólares americanos dos EUA e 7 mil milhões de euros para a Aliança para a Resiliência das PME da Ucrânia.

Outros acordos incluem mais de 700 milhões de euros para o programa Skills Alliance, 35 milhões de dólares americanos para desminagem humanitária, 560 milhões de euros para 14 acordos com parceiros alemães e internacionais e mais de 350 milhões de dólares americanos em acordos de seguro de risco.

Além disso, a Alemanha anunciou a entrega de mais 68 mísseis Patriot à Ucrânia, após os 32 mísseis já entregues nos últimos dois dias. O anúncio foi feito pelo Ministro da Defesa alemão, Boris Pistorius, em 11 de junho, numa conferência de imprensa conjunta com o Presidente ucraniano em Mecklenburg-Vorpommern.

Preparação da Cimeira de Paz na Suíça

A Conferência de Reconstrução da Ucrânia realizou-se alguns dias antes da muito aguardada Cimeira de Paz na Suíça, marcada para 15 e 16 de junho. A Rússia não foi convidada.

Numa conferência de imprensa conjunta com o Presidente Zelenskyy, o chanceler alemão classificou a cimeira na Suíça como "o próximo passo, mas não o último" e comparou-a a “uma planta que é preciso regar”.

Com esta cimeira, a Ucrânia pretende obter apoio para o plano dez pontos para a paz do Presidente Zelenskyy, centrando-se em pontos-chave da agenda, apesar de nem todos serem abordados. Além disso, o evento com representantes de quase 90 países e organizações representa uma oportunidade crucial para demonstrar um amplo apoio internacional à Ucrânia, incluindo de países não ocidentais. Isto apesar de haver algumas ausências a assinalar, incluindo de países como a China.

Denys Glushko contribuiu para a produção deste artigo.