Catedral de Notre-Dame reabre ao público ainda este ano

Reabertura da Catedral está prevista para dia 8 de dezembro de 2024. Obras de reconstrução andam a um bom ritmo.

Estão a ser realizados os trabalhos finais na histórica catedral francesa Notre-Dame, em Paris, que se prepara para a reabertura ao público a 8 de dezembro de 2024.

Na terça-feira, a uma altura de 33 metros, foram realizados os trabalhos finais no óculo, no topo das abóbadas, na base da famosa torre construída no mesmo estilo que a projetada no século XIX pelo arquiteto Eugène Viollet-le-Duc.

A tela pintada da Virgem com o Menino, concebida por Viollet-le-Duc, também acaba de ser recriada e reposta na sua posição original. A Catedral volta a ter a forma e a beleza que tantos conheceram.

Já em maio deste ano, tinham sido feitos progressos importantes na reconstrução de um dos monumentos mais característicos do gótico, com a colocação da Cruz do século XIX no telhado.

Em breve, os artesãos concluirão o revestimento do pináculo. A catedral de Notre-Dame foi parcialmente destruída pelo fogo, num incêndio em abril de 2019.