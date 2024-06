'Les Bleus' unem uma França dividida perante as próximas eleições

Entre as eleições legislativas antecipadas e a ascensão da extrema-direita, a comunidade francesa em Madrid junta-se para apoiar a sua seleção no Euro. Perante as tensões políticas, o futebol oferece um escape aos franceses em plena crise existencial.

No coração de Madrid, a comunidade francesa residente em Espanha reúne-se para ver a estreia de sua seleção no Euro. A competição desportiva foi manchada pela convocação de eleições legislativas antecipadas após a derrota do partido do presidente Emmanuel Macron e a vitória da extrema-direita.

Entre os adeptos está Arthur Franzoli, um imigrante francês: "Através do desporto, todas as diferenças políticas acabam", brinca.

No centro de todos os olhares, está Kylian Mbappé, a estrela da seleção que exortou publicamente os seus compatriotas a votar contra o extremismo. "Ele representa um lado, ou uma parte da França; vem dos subúrbios. E acho que todas as pessoas na França devem ser valorizadas", acrescenta Franzoli.

Para Charlotte Charton, outra residente francesa em Madrid, os futebolistas são mais que atletas, são modelos a seguir.

Enquanto a equipa nacional francesa luta pela vitória no campo, os jogos de futebol convertem-se numa das poucas ocasiões onde se pode ver os franceses a cantar em uníssono. No entanto, no próximo dia 30 vão às urnas profundamente divididos.

No Consulado francês em Madrid, dezenas de cidadãos franceses concluem os procedimentos necessários para votar dentro de algumas semanas, um momento significativo após a vitória do partido de Marine Le Pen nas eleições europeias, com mais de 30% dos votos.

Oriane Cosker, uma professora de francês que dá aulas em Madrid, explica o fascínio pela extrema-direita. "Algumas pessoas foram abandonadas tanto pela direita como pela esquerda, e a única opção que veem que ainda não experimentaram é a extrema-direita", diz.

Apesar de tudo, a participação dos eleitores franceses em Espanha foi notavelmente baixa nas últimas eleições europeias, apenas 28,7%.

"O objetivo é fazer o nosso voto valer. Fi-lo em primeiro lugar nas eleições europeias, mas agora há mais pessoas dispostas a votar, porque vimos as consequências", diz Victor Camus, outro imigrante francês em Madrid.

Nas últimas eleições, o partido de Raphaël Glucksmann ganhou as eleições na Espanha com 21% dos votos.

Fora do consulado, o professor Nicolas Rossignol e seus colegas distribuem propaganda da nova Frente Popular. "Não tivemos muito tempo. Não nos deram tempo para mobilizar as pessoas, mas estamos a tentar. Estamos a tentar que mais pessoas votem", explica Rossignol.

Uma decisão existencial sobre o futuro da França

Por detrás da convocação eleitoral esconde-se uma mudança significativa na política francesa. O Renaissance, partido de Macron, sofreu uma derrota contundente nas eleições europeias, assegurando apenas 15.2% dos votos em comparação com 31.5% do União Nacional da extrema-direita.

Num discurso de cinco minutos publicado nas redes sociais, o presidente Emmanuel Macron anunciou a dissolução da Assembleia Nacional convocando eleições antecipadas para 30 de junho e 7 de julho.