Parlamento Europeu poderá ter em breve um novo grupo de extrema-direita

O grupo tornar-se-ia o mais radical do hemiciclo e seria provavelmente isolado pelas forças tradicionais.

O Parlamento Europeu poderá em breve ter mais um grupo de extrema-direita, que se opõe veementemente ao Pacto Ecológico, à migração e à integração europeia, poucos dias depois do aparecimento do Patriotas pela Europade Viktor Orbán.

De acordo com uma fonte parlamentar, que falou com a Euronews sob condição de anonimato, a formação poderá acolher elementos como a Alternative für Deutschland (AfD), da Alemanha, a Konfederacja, da Polónia, e a Se Acabó La Fiesta (SALF), de Espanha, juntamente com alguns deputados da Grécia e da Bulgária.

Nenhuma destas forças de extrema-direita pertence atualmente a um dos sete grupos políticos do Parlamento Europeu.

O outro grupo poderia ser o Liberdade e Democracia Direta (SPD), da República Checa. O seu presidente, Tomio Okamura, disse que o novo grupo se chamará "Europa das Nações Soberanas" e será formalmente anunciado na quarta-feira, em Bruxelas. Tomio Okamura confirmou a participação do SPD e do AfD, mas não mencionou qualquer outro membro potencial.

Com 15 eurodeputados, a AfD será a voz dominante.

"Aproveitámos as ofertas que nos são favoráveis", disse Okamura numa conferência de imprensa em Praga, de acordo com os meios de comunicação social locais.

"O programa baseia-se em ideologias - é contra o Pacto Ecológico, contra a migração, mas é explicitamente mencionado que também é contra a islamização da Europa. Queremos que os poderes de Bruxelas regressem ao nível nacional".

A formação de um grupo no Parlamento Europeu exige um mínimo de 23 eurodeputados de pelo menos sete Estados-Membros, o que significa que o SPD e o AfD precisariam de mais cinco delegações nacionais.

A Konfederacja da Polónia, uma coligação fortemente anti-LGBT, anti-feminismo e anti-aborto, parece ser um candidato adequado. No entanto, os seus seis eurodeputados pertencem a três partidos diferentes e não é claro se todos eles adeririam.

Em Espanha, o Se Acabó La Fiesta(SALF), um partido autoproclamado "anti-establishment", liderado pelo influenciador das redes sociais Alvise Pérez, poderia trazer mais três deputados.

O SOS Roménia também se enquadraria devido às suas opiniões ultranacionalistas e eurocépticas. No entanto, a AfD opõe-se à integração do SOS Roménia.

"Tive uma discussão com os representantes do SOS e decidimos unanimemente não os aceitar no grupo. Prefiro não discutir os motivos da rejeição", afirmou a eurodeputada Cristine Andreson no mês passado.

As preocupações centram-se em Diana Iovanovici Șoșoacă, a recém-eleita eurodeputada do SOS Roménia, que tem sido criticada pelos seus laços estreitos com a Rússia, disseram fontes do partido à Euronews Romania. No ano passado, a Ucrânia anunciou sanções contra Iovanovici Șoșoacă quando ela sugeriu que o território do sul da Ucrânia deveria pertencer à Roménia.

O AfD, no entanto, não é mais forte a estas acusações, uma vez que uma grande parte das suas fileiras tem sido acusada de espalhar narrativas pró-Kremlin e de beneficiar de dinheiro russo.

Outros possíveis candidatos são o Revival, da Bulgária, o NIKI, da Grécia, e o Reconquête, de França, que, após uma cisão interna, tem um eurodeputado não inscrito.

A criação de um grupo de "soberania" tem sido alvo de especulação desde que o AfD foi expulso do grupo Identidade e Democracia (ID), agora dissolvido, devido às observações controversas do seu então líder, Maximillian Krah, que disse a um jornal italiano que nem todos os membros da unidade de elite das SS nazis eram criminosos de guerra. O escritório de Krah foi invadido depois de o seu assistente ter sido detido sob a acusação de espionagem para os serviços secretos chineses.

"A AfD resolveu o problema com Max Krah, que nem sequer fará parte da delegação", disse Okamura.

Se for confirmada, a "Europa das Nações Soberanas" será a força de direita mais radical do hemiciclo e será imediatamente fechada por um cordão sanitário pelas forças tradicionais.