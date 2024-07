Giuseppe Antoci, o deputado europeu sob proteção

Giuseppe Antoci vive ao abrigo de um regime de proteção desde dezembro de 2014, devido a ameaças da máfia siciliana. Agora, esta proteção estende-se também ao Parlamento Europeu.

Enquanto presidente do Parque Nebrodi, na Sicília, Antoci tinha concebido um protocolo para evitar que o dinheiro dos fundos europeus destinados à agricultura fosse parar às mãos dos clãs mafiosos, atingindo um dos principais canais de financiamento do crime organizado.

“Eu sei que sou uma pessoa que tem medo. Mas depois apercebemo-nos de que transformamos o medo, pensando que afinal não há outro caminho”. Giuseppe Antoci Eurodeputato do Movimento Cinco Estrelas

Um "inimigo" da máfia

Por isso, diz à Euronews, tornou-se "inimigo" da máfia . "Tornar-se um inimigo significa começar com ameaças. Fazem-nos compreender que não devemos continuar e, se continuarmos, é até à última milha.

Em maio de 2016, Antoci foi atingido pelo único ataque da máfia desde os massacres de 1992. Os quatro agentes da polícia estatal que o acompanhavam salvaram-lhe a vida após um violento tiroteio. "Trouxeram-me para casa, para junto da minha mulher e das minhas filhas".

O seu empenho valeu-lhe a honra de "Oficial de Mérito da República Italiana", que lhe foi entregue em 2 de fevereiro de 2017 pelo Presidente da República Sergio Mattarella, enquanto o seu protocolo foi alargado a toda a Sicília e até a Comissão Europeia, numa nota do Comissário do Comércio Phil Hogan, o reconheceu como um "exemplo eloquente" do seu empenho na luta contra a máfia.

Substituído no cargo de presidente do Parque Nebrodi em fevereiro de 2018, Antoci continua a ser ameaçado pelos clãs mafiosos.

Um mandato sob escolta

Por isso, ele e a sua família vivem uma vida blindada e o regime de proteção especial deve ser aplicado também no estrangeiro. Assim, após a sua eleição para o Parlamento Europeu com o Movimento Cinco Estrelas, terá um gabinete com medidas de segurança especiais, sem janelas para o exterior. Nos corredores do Parlamento Europeu em Bruxelas, nunca anda sozinho. Os agentes da polícia acompanham-no a cada passo, seguem-no até à entrada das reuniões e esperam-no imediatamente à porta.

Durante os próximos cinco anos, Giuseppe Antoci será membro da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos do Parlamento Europeu e promete ocupar-se do que melhor sabe fazer: o crime organizado, que descreve como "um lastro económico" para a União Europeia.

"Já propus uma resolução para a criação do Crim, um comité para lidar com o crime organizado, que só foi criado uma vez no Parlamento Europeu. Acreditamos que as máfias estão globalizadas, que o crime organizado está presente em tantos territórios e em tantos Estados europeus".

Mesmo como eurodeputado, a sua vida é uma vida de renúncias e limitações, para si e para a sua família, obrigados a viver numa casa que é constantemente patrulhada. Mas Antoci não tem dúvidas: vale a pena.

"Pode-se morrer num massacre da máfia, como estava a acontecer com aqueles polícias corajosos", diz.

Haveria as comemorações, as lápides, as recordações. Com razão, mas só se morre uma vez. Depois, há outra maneira de morrer: levantar-se de manhã, olhar-se ao espelho, saber que não se cumpriu o dever, sentir-se sujo, saber que não se pode ir para o outro quarto, encontrar as filhas e continuar a dizer-lhes que a vida deve ser vivida com retidão, sem baixar o olhar e as costas. Então, esse espelho mata-nos todos os dias...".