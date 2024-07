Encontrado corpo nas buscas pelo adolescente britânico desaparecido em Tenerife

Polícia espanhola afirma ter encontrado restos mortais na maior ilha das Canárias durante as buscas pelo jovem de 19 anos desaparecido, de acordo com os meios de comunicação social locais.

De acordo com a imprensa espanhola, uma equipa de busca encontrou um corpo não identificado, na manhã de segunda-feira, numa zona inacessível da ilha, no município de Buenavista del Norte, em Tenerife. Tudo indica que poderá ser o do britânico Jay Slater, desaparecido há 29 dias.

A polícia espanhola informou, em comunicado, que o jovem poderá ter morrido devido a uma queda acidental na zona montanhosa de Masca, de difícil acesso, o que será determinado pela autópsia.

Ainda não foi efetuado um exame post-mortem, mas, segundo os meios de comunicação social, a LBT Global, uma organização de solidariedade para com os desaparecidos no estrangeiro, afirmou que o corpo foi encontrado com os pertences do adolescente e perto da última localização conhecida do seu telemóvel.

Slater desapareceu na ilha das Canárias na manhã de 17 de junho, após ter ido a um festival de música com amigos.

O jovem de 19 anos tinha saído com dois homens que conheceu no festival. Na manhã em que desapareceu, telefonou a uma amiga, à qual terá dito que perdera o autocarro de regresso ao alojamento e que tentava regressar a pé (num percurso de 10 horas), informando-a de que não tinha água, estava perdido e que a bateria do telemóvel estava a 1%.