Eleição de von der Leyen: quem votou a favor e quem votou contra

Com 401 votos a favor e 284 contra, Ursula von der Leyen foi reeleita Presidente da Comissão Europeia. A votação foi secreta, mas é possível reconstruir os votos.

O resultado foi celebrado pelos populares, socialistas e liberais, as três famílias políticas europeias que negociaram a sua nomeação para Presidente da Comissão. Mas olhando para o resultado da votação (401 eurodeputados a favor, 284 contra e 15 abstenções contadas como contra), é claro que nem todos os membros do Partido Popular Europeu, Socialistas e Democratas e Renew Europe apoiaram a presidente.

Maioria "Ursula": Verdes sim, Conservadores não

O resultado da votação, que foi por escrutínio secreto, pode ter sido decisivamente influenciado pelo apoio dos Verdes, que apreciaram a promessa de manter intactos os objetivos do Pacto Ecológico.

Cerca de quarenta deputados deste grupo, que declararam o seu voto favorável, permitiram a von der Leyen ultrapassar o limiar mínimo necessário de 360 votos a favor para obter o cargo. A nova maioria "Ursula", agora composta por quatro grupos, alargou-se assim à esquerda e não à direita, como alguns supunham antes da votação.

De facto, havia uma grande expetativa em relação à escolha dos Fratelli d'Italia: o partido da primeira-ministra italiana Giorgia Meloni manteve as suas intenções em segredo até ao último momento, evitando fazer uma declaração de voto, ao contrário de muitos outros partidos no Parlamento Europeu.

No final, os seus 24 eurodeputados alinharam com a maioria do seu grupo, os Conservadores e Reformistas Europeus, votando contra a reeleição de von der Leyen. "É claro que esta tentativa que houve no final de trazer os Verdes para bordo desequilibrou ainda mais a narrativa de Ursula von der Leyen", explicou Nicola Procaccini, copresidente do grupo, à Euronews. Preferimos não condicionar o debate, tornando a nossa intenção explícita antes da votação".

Quanto aos outros partidos italianos, tanto o Forza Italia como o Partito Democratico e o Europa Verde votaram a favor de von der Leyen, de acordo com as respctivas famílias políticas.

Os outros votos contra

Os outros dois grupos radicais de direita, Patriotas pela Europa (incluindo a Liga) e Europa das Nações Soberanas, também votaram contra, anunciando as suas intenções já no debate que se seguiu ao discurso do Presidente.

Em particular, a eurodeputada polaca Ewa Zajączkowska-Hernik, do partido de direita radical Konfederacja, atacou frontalmente a Presidente pelo Pacto de Migração e Asilo, a reforma da política europeia de migração que, na sua opinião, torna von der Leyen responsável por "todas as violações cometidas na Europa por migrantes".

O Grupo da Esquerda, que inclui os eurodeputados Ilaria Salis e Mimmo Lucano, bem como a delegação do Movimento Cinco Estrelas, também se opuseram à reeleição.

"O discurso de von der Leyen foi um livro de sonhos, sem conteúdo. Propôs o Comissário da Defesa, nós somos contra o envio de armas. Em vez de transição ecológica, ouvimos transição militar, o que é inaceitável para nós", disse o líder da delegação do M5S, Pasquale Tridico, à Euronews.

Os eurodeputados da Aliança Livre para a Europa, que se junta aos Verdes e representa as minorias linguísticas da Europa no Parlamento Europeu, também são contra, tal como o eurodeputado cipriota independente Fidias Panayiotou, que mesmo depois de ter sido eleito para a Eurocâmara continua a ser um youtuber e filmou o seu voto.