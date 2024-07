Von der Leyen aposta reeleição na defesa, na habitação e num orçamento renovado

Ursula von der Leyen, candidata à reeleição, apresentou ao Parlamento Europeu o seu manifesto para os próximos cinco anos.

A defesa, a competitividade e a habitação foram os temas centrais do discurso de reeleição de Ursula von der Leyen, que apresentou aos eurodeputados, em Estrasburgo, o seu manifesto para mais cinco anos de mandato como Presidente da Comissão Europeia.

O discurso exaustivo, que apresenta ideias e projetos para um eventual segundo mandato, tem de persuadir mais de metade dos deputados a votar nela esta tarde, se quiser obter a confirmação do Parlamento Europeu.

O discurso desta quinta-feira teve como objetivo atingir as notas certas e apelar a todo o espetro político, oferecendo uma infinidade de promessas que se enquadram nas exigências expressas pelos principais grupos parlamentares.

Para agradar à família conservadora, a que pertence, falou longamente sobre o reforço da competitividade, a redução da burocracia, o investimento na defesa e a proteção dos agricultores. Mergulhou de cabeça na crise da habitação, na negociação coletiva e nos direitos das mulheres, um aceno evidente aos socialistas. Reafirmou a necessidade de respeitar os direitos fundamentais para poder receber fundos da UE, uma obrigação para os liberais. E prometeu manter os objetivos do Pacto Ecológico Europeu, que os Verdes querem ver cumpridos.

"Os últimos cinco anos mostraram o que podemos fazer juntos. Vamos fazê-lo de novo. Façamos a escolha da força. Façamos a escolha da liderança", afirmou.

O discurso combinou iniciativas que tiveram início no seu primeiro mandato, como a assinatura de acordos multimilionários com países vizinhos para travar a migração irregular, e outras que tinham sido ensaiadas em intervenções públicas, como o Escudo Europeu da Democracia para combater a manipulação e a interferência de informações estrangeiras.

Mas a atual presidente da Comissão Europeia também apresentou propostas totalmente novas para dissipar as dúvidas de que o seu segundo mandato não teria a mesma ambição do primeiro.

As "linhas de orientação", um manifesto publicado antes do seu discurso desta manhã, anunciavam um acordo industrial "limpo" para mobilizar o investimento em tecnologias de zero de emissões líquidas, um comissário dedicado à região mediterrânica, um inquérito à escala da UE para analisar o impacto dos meios de comunicação social no bem-estar dos jovens e uma revisão radical do orçamento comum do bloco, com maior incidência nas reformas.

Estas ideias, segundo von der Leyen, respondem a um mundo de "ansiedade e incerteza", onde as famílias são pressionadas pela crise do custo de vida, onde a polarização divide as sociedades e onde as alterações climáticas causam estragos e esgotam os recursos naturais.

"A Europa não pode controlar os ditadores e os demagogos em todo o mundo, mas pode optar por proteger a sua própria democracia. A Europa não pode determinar as eleições em todo o mundo, mas pode optar por investir na segurança e na defesa do seu próprio continente", afirmou a presidente da Comissão. "A Europa não pode impedir a mudança, mas pode optar por abraçá-la, investindo numa nova era de prosperidade e melhorando a nossa qualidade de vida", acrescentou.

Ataque a Orbán

Este discurso de quinta-feira foi muito político. Num dos momentos mais marcantes, von der Leyen criticou Viktor Orbán pela sua controversa "missão de paz", que no início do mês o levou numa visita surpresa a Moscovo para discutir a guerra na Ucrânia com Vladimir Putin, um homem procurado por crimes de guerra.

"Esta chamada 'missão de paz' não passou de uma missão de apaziguamento", declarou von der Leyen, suscitando fortes aplausos dos deputados. "Apenas dois dias depois, os jatos de Putin apontaram os seus mísseis a um hospital pediátrico e a uma maternidade em Kiev", prosseguiu. "Esse ataque não foi um erro. Foi uma mensagem. Uma mensagem arrepiante do Kremlin para todos nós".

A presidente prometeu "dar à Ucrânia tudo o que precisa para resistir e prevalecer" e mostrar "um compromisso firme" com as ambições de Kiev de aderir ao bloco.

Von der Leyen também falou sobre a guerra entre Israel e o Hamas, cuja gestão lhe valeu críticas. No discurso, procurou atenuar as acusações de parcialidade pró-israelita e disse que o seu executivo iria apresentar um pacote de assistência "muito maior" para apoiar uma Autoridade Palestiniana "eficaz".

"Quero ser clara: o derramamento de sangue em Gaza tem de acabar já. Demasiadas crianças, mulheres e civis perderam a vida em resultado da resposta de Israel ao terror brutal do Hamas. O povo de Gaza não pode suportar mais", afirmou, entre aplausos. "Precisamos de um cessar-fogo imediato e duradouro. Precisamos da libertação dos reféns israelitas. E precisamos de preparar o dia seguinte".

Promessas não faltam

O discurso de von der Leyen durou quase uma hora e abordou uma variedade de questões políticas que dão uma forte sugestão do que o seu segundo mandato, se for abençoado pelo Parlamento, poderá conter nos próximos anos.

Eis um resumo das iniciativas mais notáveis: