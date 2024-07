Filhos de soldados ucranianos voltam a ter paz em campo de férias na Letónia

De Euronews

Na Letónia, estão a ser organizados campos de férias para os órfãos de guerra ucranianos.

Desde a invasão total da Ucrânia pela Rússia, representantes das forças militares ucranianas e soldados reformados estão a ajudar as famílias dos soldados mortos e capturados.

E, pelo terceiro ano, estão a ser organizados campos na Letónia, para onde vão os órfãos de guerra.

Longe do calor de 40 graus que se faz sentir na Ucrânia, nas águas do rio Daugava, as crianças sentem-se mais felizes.

Aqui os dias são preenchidos com muitas atividades, desde passeios, jogos ou desportos na água, como a canoagem, não havendo tempo para pensarem no que está a acontecer no seu país natal.

"Infelizmente, a guerra afetou todas as famílias na Ucrânia. As crianças não são exceção e muitas delas perderam os seus pais, estão desaparecidos ou em cativeiro", diz Viktor Golumbivskyi, coronel da Guarda Nacional da Ucrânia e diretor do campo.

Na Letónia as crianças conseguem fazer uma pausa do horror da guerra e do sentimento de ansiedade que vivem constantemente, ora pelos cortes de eletricidade ou das sirenes noturnas.

"É ótimo estar na Letónia. Podemos descontrair e relaxar da ansiedade, de todo o tipo de explosões e esquecer a guerra", diz Artyom, um jovem membro do campo. "Vivo em Kharkiv, na cidade da linha da frente. Não é seguro lá, mas os nossos homens das Forças Armadas da Ucrânia estão a proteger muito bem a região de Kharkiv neste momento", acrescenta.

Danilo, outro membro do acampamento também se mostra feliz pela oportunidade do campo de férias. "Adoro o tempo! Estava tão quente na Ucrânia e toda a gente aqui é tão hospitaleira. Tudo é maravilhoso! Na Ucrânia, estamos preocupados com a falta de luz. E, claro, os alarmes de ataques aéreos".

Desde que são organizados estes campos, o objetivo é mesmo fazer estas crianças terem momentos de paz e alegria, longe da sua realidade. " Nós tentamos dar-lhes alegria. Não é preciso ser psicólogo para ver como estes miúdos se soltam aqui, porque vivem o momento. É um momento fantástico quando os vemos esquecer, nem que seja por um momento, a tragédia que está a acontecer na Ucrânia", declarou Raimonds Graube, presidente do Conselho de Administração da Fundação "Namejs".

Também Andris Juskans, cabo da Guarda Nacional, e responsável pelo acampamento, partilha do sentimento de felicidade quando vêem estas crianças a viver momentos bons. "Ontem foi um acontecimento muito fixe quando foram em passeios de motas. Estavam tão felizes e o nível emocional era tão elevado que lhes foi difícil adormecer", conta.

Mas desta vez a insónia era boa e de excitação pelos bons momentos ali vividos e mesmo cansadas, estão sempre prontas para mais aventuras. "Vemos que querem estar ativas, estão à espera destas atividades. Há tanto para fazer que não pensam no que está a acontecer na Ucrânia. Partilham apenas os aspetos positivos com os que ficaram em casa", disse Andris Juskans.