Pilotos romenos concluem curso de F-16 e já participam em missões das Forças Armadas

De Mihaela Barbu

Pilotos dizem que transição foi fácil porque já voavam de acordo com as normas da NATO.

Os primeiros pilotos de F-16 formados no Centro de Formação de Fetești, na Roménia, concluíram os seus cursos e receberam a designação de “prontos para a missão”.

Sete pilotos romenos que iniciaram a sua formação em novembro do ano passado participaram na cerimónia de graduação.

“Hollywood” é um dos primeiros sete pilotos que se formaram no Centro de Treino Europeu em Fetești.

Acumulou quase 500 horas de voo nos 7 anos em que operou aviões MiG-21 LanceR MiG-21 e precisava de formação para fazer a transição para o F-16.

"O Mig-21, como sabem, é um avião de origem oriental e a filosofia de voo de um avião de origem ocidental é um pouco diferente. No entanto, nós, no Mig-21, sempre voámos de acordo com as normas da NATO. Para nós, a transição foi provavelmente muito mais fácil do que será para os pilotos de outras nações", afirmou Hollywood, piloto da Força Aérea romena.

Os estagiários vão começar a operar a aeronave nas esquadras que lhes foram atribuídas.

"Todos os formandos simularam combates com os aviões F-18 Hornet e Typhoon. Assim, à vossa frente está um grupo de caças que vão entrar no sistema, proteger a soberania da Roménia e ser grandes parceiros da NATO", referiu Wizard, instrutor contratado pela Lockheed Martin.

A Roménia tem agora um esquadrão de caças F-16 com os quais as Forças Armadas realizam missões da Polícia Aérea. Também foram usados para vigilância durante os últimos ataques da Rússia aos portos ucranianos no Danúbio.

Recentemente, os primeiros 9 dos 32 aviões em segunda mão comprados ao governo norueguês foram entregues à Roménia, e os outros serão disponibilizados no próximo período.

A Força Aérea neerlandesa forneceu ao centro de formação de pilotos de F-16 14 aviões deste tipo, 7 simples e 7 duplos, para a formação dos formandos.