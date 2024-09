Reforma sobre atribuição da cidadania aquece debate político em Itália

Enquanto o Forza Italia, de Tajani, está determinado a levar a proposta ao Parlamento, a Liga rejeita-a “por estar fora do programa político da coligação governamental”.

PUBLICIDADE

A ambição do Forza Italia de introduzir uma nova reforma da atribuição da cidadania baseada nos anos de estudo em Itália parece estar a ganhar força com a aproximação do outono. No fim de semana, à margem do Fórum de Cernobbio, o vice-primeiro-ministro e líder do Forza Italia, Antonio Tajani, afirmou mais uma vez que "é necessário um debate exaustivo sobre o assunto, mas não vamos recuar".

A questão de como conceder a cidadania aos filhos de imigrantes nascidos em Itália está há muito no centro do debate político. Tajani apelou a uma revisão da atual lei, que data de 1992 e que torna o processo difícil. Em vez disso, propõe a introdução da chamada "Ius Scholae" para conceder a cidadania aos cidadãos estrangeiros que completem 10 anos de escolaridade obrigatória em Itália.

Tajani continua a ser um aliado próximo da primeira-ministra italiana Giorgia Meloni, mas a iniciativa do seu partido não foi bem recebida pelos parceiros de coligação. Tanto o Fratelli d'Italia (FDI) como a Liga há muito que se opõem à revisão da lei atual, afirmando que não é "a prioridade do governo nesta fase".

A última tentativa de reformar a lei data de 2015 e, apesar dos esforços de organizações como a Italiani Senza Cittadinanza para defender a mudança, poucos progressos foram feitos. De acordo com as regras atuais, os indivíduos que não nasceram de pais italianos devem ter 10 anos de residência contínua no país antes de poderem requerer a cidadania.

Amin Nour não é apenas o fundador da "Nibi, Neri Italiani Black Italians", uma das organizações que tem feito campanha ativa pelos direitos dos estrangeiros, mas é também um dos promotores da reforma. A sua história reflete a de muitos outros que viveram em Itália durante muitos anos sem obter a cidadania.

Nasceu na Somália e, aos quatro anos, deixou o país na sequência da guerra civil somali. Apesar de ter estudado em Itália durante mais de 10 anos, completando a escolaridade obrigatória, não obteve a cidadania italiana. Atualmente, tem 37 anos e pode viver no país graças a uma autorização especial renovável que é normalmente concedida a pessoas que fugiram da guerra.

"Sempre trabalhei legalmente, paguei impostos. Sinto-me como um estrangeiro no meu país. Só a cor da minha pele é que ficou de África, porque nunca regressei à Somália", disse à Euronews. "É como ter um membro amputado, estamos limitados em tudo o que fazemos. Ser italiano é algo de que nos devemos orgulhar. Treinei karaté durante muitos anos e era muito bom, mas não podia participar em competições internacionais como os meus colegas atletas”.

Uma questão de "senso-comum"

Nour defende que a cidadania deve ser concedida com base na educação e não no fator arbitrário do nascimento, “em vez de conceder o direito à cidadania com base no facto de se ter nascido ou não num país que é determinado pela sorte, o princípio da educação é uma coisa diferente, reflete o investimento do Estado no indivíduo, que é central em tudo”, continua Nour. "Não se trata de uma questão política de direita-esquerda, mas sim de uma questão de senso comum que deve ser abordada".

A organização Save the Children também tem estado ativa na defesa da reforma, realizando um trabalho de base para ajudar a integrar as crianças nascidas em Itália de pais estrangeiros. Lançaram uma petição que já recolheu cerca de 100.000 assinaturas. Raffaella Milano, diretora de investigação da Save the Children, disse à Euronews que a lei atual tem de ser substituída.

“Em Itália, a lei está desatualizada. Tem mais de 30 anos e foi concebida para um país composto por pessoas que costumavam emigrar. Foi criada principalmente para proteger os filhos dos italianos que iam trabalhar para o estrangeiro. Entretanto, o país mudou muito, tanto nas escolas como nas comunidades”, afirmou Milano.

Apesar da vontade de reforma do Forza Italia, chegar a um compromisso com os parceiros da coligação, incluindo o FDI e a Liga, parece atualmente improvável. "Como confirma o programa político e o plano de ação do governo, dois dos três partidos estão a dizer à Forza Italia que esta não é uma questão partilhada”, disse o deputado da Liga, Rossano Sasso, à Euronews. É claro que isso vai acontecer entre os partidos da oposição, mas não entre os partidos que formam a maioria no Parlamento. Em 2022, os italianos não votaram para que debatêssemos o Ius Scholae".

O debate vai continuar e não só no Parlamento. O partido italiano Più Europa e a organização Italiani Senza Xittadinanza estão a pedir um referendo para alinhar as leis de cidadania italiana com as de outros países da UE que não exigem um período de residência de 10 anos.