Dezenas de mulheres acusam falecido empresário egípcio Mohamed Al-Fayed de violação

De Euronews com AP

Mulheres dizem ter sido violadas e abusadas sexualmente por Mohamed Al-Fayed, que morreu em 2023. Al-Fayed tem enfrentado alegações semelhantes desde 1997.

PUBLICIDADE

Os advogados que representam dezenas de mulheres que dizem ter sido violadas e abusadas sexualmente por Mohamed Al Fayed, o antigo patrão dos famosos armazéns londrinos Harrods, afirmaram que o caso é semelhante aos crimes dos criminosos sexuais Jimmy Savile, Jeffrey Epstein e Harvey Weinstein.

Numa conferência de imprensa realizada em Londres esta sexta-feira, na sequência do documentário da BBC "Al-Fayed: Predator At Harrods", os advogados descreveram o empresário egípcio, falecido no ano passado aos 94 anos, como um "monstro" que abusou de jovens mulheres e raparigas que trabalharam nos grandes armazéns durante os 25 anos em que foi proprietário.

"Este caso combina alguns dos elementos mais horríveis dos casos envolvendo Jimmy Savile, Jeffrey Epstein e Harvey Weinstein", disse o advogado principal Dean Armstrong. "Savile porque, neste caso, tal como naquele, a instituição, dizemos nós, tinha conhecimento do comportamento. Epstein, porque nesse caso, tal como neste, existia um sistema de aquisição de bens para as mulheres e raparigas - como sabem, há algumas vítimas muito jovens. E Weinstein, porque era uma pessoa no topo da organização que estava a abusar do seu poder".

Uma das alegadas vítimas de Al Fayed, de seu nome Natacha, disse na conferência de imprensa que o empresário multimilionário era "altamente manipulador" e "atacava os mais vulneráveis, aqueles de nós que precisavam de pagar a renda e alguns de nós que não tinham pais para os proteger".

Numa declaração dada ao documentário da BBC, os novos proprietários do Harrods, que o compraram a Al Fayed em 2010, disseram estar "absolutamente chocados" com as alegações de abuso, mas acrescentaram que só tiveram conhecimento delas no ano passado.

"Embora não possamos desfazer o passado, estamos determinados a fazer o que é correto enquanto organização, guiados pelos valores que defendemos hoje em dia, assegurando ao mesmo tempo que este tipo de comportamento nunca mais se repita no futuro", afirmaram os proprietários num comunicado.

No entanto, Armstrong questionou o facto de a Harrods afirmar que não sabia de nada, uma vez que há décadas que são feitas alegações sexuais contra Al Fayed.

"Estamos aqui para dizer publicamente e ao mundo, ou à Harrods perante o mundo, que está na altura de assumirem a responsabilidade e que está na altura de resolverem a situação, e isso é algo que devem fazer o mais rapidamente possível", afirmou.

A advogada norte-americana Gloria Allred, que representou vítimas em alguns dos casos de abuso sexual mais notórios dos últimos anos, incluindo Epstein, Weinstein e Bill Cosby, também interveio.

"A Harrods é muitas vezes referida como a loja mais bonita do mundo e muitas mulheres sonhavam em trabalhar lá, em estar associadas a esta prestigiada empresa e em progredir nas suas carreiras", afirmou. "No entanto, por detrás do brilho e do glamour da Harrods havia um ambiente tóxico, inseguro e abusivo".