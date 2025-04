A Convenção Europeia dos Direitos Humanos está a impedir o Reino Unido de deportar migrantes?

PUBLICIDADE

O Partido Conservador britânico está a eleger o seu novo líder, e um argumento aparentemente familiar voltou à tona: o Reino Unido deve sair ou permanecer na Europa?

Desta vez, o debate não tem nada a ver com a União Europeia. Em vez disso, Robert Jenrick, candidato à liderança do Partido Conservador, prometeu retirar-se imediatamente da Convenção Europeia dos Direitos Humanos (CEDH), caso venha a ser primeiro-ministro.

A razão, diz ele, é que a convenção é um obstáculo ao controlo da imigração, permitindo que os imigrantes recorram ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos (TEDH) para contestar a sua expulsão do Reino Unido.

Embora não tenha feito quaisquer promessas, Kemi Badenoch, a rival de Jenrick na corrida à liderança, também afirmou que estaria disposta a abandonar a CEDH, se necessário, para reduzir a imigração.

Estas promessas provocaram uma onda de preocupação entre os moderados do partido. Mas será que a saída da CEDH e da sua organização-mãe, o Conselho da Europa, faria de facto alguma diferença?

Kemi Badenoch (à esquerda) e Robert Jenrick (à direita), candidatos à liderança do Partido Conservador AP Photo

Não é só a CEDH que protege os requerentes de asilo

Embora haja alguma credibilidade na afirmação de que o TEDH está a impedir o Reino Unido de deportar imigrantes, não é inteiramente verdade por duas razões principais.

A primeira é que o tribunal só pode intervir em circunstâncias muito específicas. Enquanto bastião dos direitos humanos, o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos pode impedir as deportações se o requerente de asilo em causa correr um risco real de tortura ou de tratamento degradante no país para onde seria enviado, em violação do artigo 3º da Convenção Europeia dos Direitos Humanos (CEDH).

"O Tribunal Europeu dos Direitos do Homem só pode bloquear as deportações nos casos em que há provas de que uma pessoa pode sofrer danos muito graves se for devolvida a um país terceiro", disse Ilias Giannoulopoulos, professor de direito dos direitos humanos na Universidade de Leeds, à EuroVerify.

"A segunda razão, e talvez ainda mais importante, pela qual esta afirmação é falsa, é que o princípio jurídico da não repulsão não se baseia apenas na CEDH", acrescentou. "É um princípio fundamental do direito internacional".

O princípio da não-repulsão proíbe os países de deportar pessoas para um país que possa ameaçar a sua vida ou liberdade, com base em fatores como a sua raça, religião ou nacionalidade.

É uma componente fundamental não só da CEDH, mas também de outros acordos internacionais, incluindo a Convenção das Nações Unidas relativa ao Estatuto dos Refugiados de 1951, o Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos e a Convenção das Nações Unidas contra a Tortura.

"Mesmo que o Reino Unido decidisse retirar-se da CEDH, as autoridades estatais não poderiam deportar os migrantes que quisessem para países terceiros, devido a outras leis, tratados e obrigações internacionais, para além da CEDH", afirmou Trispiotis.

O mesmo aconteceria se o Reino Unido decidisse abandonar a CEDH e adotar uma Declaração de Direitos Britânica, uma ideia defendida pelo anterior governo conservador.

"Não teria feito muita diferença em relação a este ponto em particular", disse Gavin Phillipson, professor de direito público e direitos humanos na Universidade de Bristol. "E qualquer que seja a declaração de direitos que se tenha, esta só diz respeito à situação doméstica".

"Se quiséssemos ter total liberdade a nível internacional, teríamos de nos retirar não só da CEDH, mas também da Convenção sobre os Refugiados e da Convenção das Nações Unidas contra a Tortura, o que não é realista", acrescentou.

A CEDH só impõe algumas restrições à forma como os países tratam os refugiados ou os requerentes de asilo. Como salientou Phillipson, a convenção não tem qualquer efeito sobre a forma como os países tratam a migração legal, que representa a esmagadora maioria dos números da migração.

"Tudo isto é feito com base na política governamental em matéria de vistos e de motivos de trabalho e não tem nada a ver com a Convenção Europeia dos Direitos do Homem", explicou.

A grande maioria dos países europeus faz parte do Conselho da Europa e, por conseguinte, é signatária da CEDH, o que significa que não é apenas o Reino Unido que, por vezes, tem de lidar com as decisões de deportação do TEDH que não lhe são favoráveis.

A Rússia e a Bielorrússia são os únicos países que estão completamente fora do Conselho da Europa, tendo a primeira sido expulsa em março de 2022, devido à sua invasão em grande escala da Ucrânia. A Cidade do Vaticano é um Estado observador, enquanto o Kosovo está na fase final de adesão.

No entanto, a questão da adesão à CEDH parece ser particularmente tóxica no Reino Unido, provavelmente devido à persistência do euroceticismo à direita oito anos após o referendo do Brexit.

Isto apesar das sondagens que mostram um crescente "arrependimento do Brexit" entre o eleitorado britânico - e o facto de o Conselho da Europa e o TEDH, por extensão, não terem nada a ver com a UE.

"Este é um exemplo caraterístico de propaganda dirigida ao tribunal", disse Dimitrios Giannopoulos, presidente da cadeira inaugural de Direito na Goldsmiths, Universidade de Londres, ao EuroVerify. "A demonização do tribunal é um reflexo do movimento eurocético. É um exemplo flagrante de que estamos a reviver o psicodrama do Brexit".

"Saímos da UE, mas na mente de muitos dos que participaram no referendo, deveríamos ter saído do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos ao mesmo tempo. Isto porque o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos em Estrasburgo foi atacado como um representante da UE durante muito tempo", acrescentou.

"Saímos da UE e agora o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem é atacado de uma forma muito direta".

A questão da CEDH é também um ponto de discussão no Reino Unido, devido aos planos falhados do anterior governo conservador de deportar os requerentes de asilo para o Ruanda para processamento, que alegou terem sido frustrados pelo TEDH.

O novo governo trabalhista abandonou o plano para o Ruanda, rotulando-o de "manobra".

Partir ou permanecer?

Os especialistas concordam que os benefícios da permanência na CEDH são muito superiores aos da saída.

"Seria um golpe devastador para a reputação do Reino Unido na Europa e fora dela como um país que aceita as obrigações básicas em matéria de direitos humanos", afirmou Phillipson. "Também causaria grandes dificuldades com a UE em relação ao nosso acordo de Brexit com eles, que implicitamente exige que continuemos a respeitar a CEDH".

O eurodeputado acrescenta que isso causaria problemas no que respeita ao Acordo de Sexta-Feira Santa entre o Reino Unido e a Irlanda, que pôs fim à maior parte da violência dos conflitos na Irlanda do Norte e que tem a CEDH especificamente incorporada no seu texto.

Alguns recordam que o Reino Unido foi membro fundador do Conselho da Europa e esteve sempre no centro da CEDH, em vez de a posicionar como um organismo estrangeiro que se opõe e exerce a sua vontade sobre Estados soberanos.

"O Reino Unido tem desempenhado um papel proeminente na concetualização e na elaboração da Convenção Europeia dos Direitos do Homem", afirmou Giannopoulos. "Tudo começou com Churchill e os outros parceiros europeus".

"O Reino Unido não só se tornou um dos países que ajudaram a desenvolver a legislação da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, como é atualmente um dos melhores alunos do sistema do Conselho da Europa relacionado com a CEDH", acrescentou.

Vista do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem em Estrasburgo, no leste de França, quinta-feira, 26 de janeiro de 2023. Jean-Francois Badias/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

O sistema jurídico do Reino Unido trabalha em harmonia com o TEDH e não contra ele: Os tribunais britânicos estão "em constante diálogo" com Estrasburgo, segundo Giannopoulos, sendo o Supremo Tribunal, em particular, "suficientemente prestigiado e robusto" para levantar a voz e contradizer os acórdãos europeus que não fazem sentido aos seus olhos.

"A narrativa da direita está a desviar as atenções da garantia de uma coexistência harmoniosa entre os dois", afirmou.

Em última análise, a CEDH teve um efeito profundamente positivo na proteção dos direitos humanos no Reino Unido, segundo Trispiotis.

"Graças aos acórdãos do TEDH, a polícia não pode mandar parar e revistar pessoas sem motivo; o Estado não pode conservar indefinidamente o ADN de pessoas inocentes; as liberdades fundamentais da imprensa estão protegidas; as pessoas podem servir no exército britânico independentemente da sua orientação sexual; os castigos corporais nas escolas são ilegais".

"E estes são apenas alguns dos muitos exemplos em que a CEDH reforça a proteção dos direitos humanos no Reino Unido, especialmente para alguns dos mais vulneráveis", continuou Trispiotis. "Deixar a CEDH seria um erro histórico".