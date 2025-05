Kemi Badenoch é a nova líder do Partido Conservador britânico

De euronews com AP

O Partido Conservador do Reino Unido elegeu a sua nova líder no sábado. Badenoch derrotou o deputado rival Robert Jenrick numa votação de quase 100.000 membros do partido de centro-direita. Kemi Badenoch é a primeira mulher negra a liderar um grande partido político britânico.

Badenoch substitui o antigo primeiro-ministro Rishi Sunak, que em julho conduziu os Conservadores ao seu pior resultado eleitoral desde 1832 ao perderem mais de 200 lugares, passando para 121.

A difícil tarefa da nova líder é tentar restaurar a reputação dos Tories depois de anos de escândalos de divisão e tumultos económicos e "martelar" as políticas do primeiro-ministro trabalhista Keir Starmer em questões fundamentais, incluindo a economia e a imigração, e fazer regressar os conservadores ao poder nas próximas eleições, previstas para 2029.

"A tarefa que temos pela frente é dura mas simples", disse Badenoch num discurso de vitória perante uma sala cheia de deputados conservadores, funcionários e jornalistas em Londres.

"A nossa primeira responsabilidade como oposição leal de Sua Majestade é pedir contas a este governo trabalhista. A nossa segunda não é menos importante: é preparar o governo ao longo dos próximos anos, para garantir que, por altura das próximas eleições, não tenhamos apenas um conjunto claro de promessas conservadoras que apelem ao povo britânico, mas um plano claro para as implementar, um plano claro para mudar este país, alterando a forma como o governo funciona".

Filha de pais nigerianos, Badenoch nasceu em 1980, no bairro londrino de Wimbledon, mas passou grande parte da sua infância no país da África Ocidental. A apoiante do Brexit fez rapidamente uma carreira política. Foi vice-líder do partido e secretária de Estado da Criança e da Família, ministra do Comércio Internacional e ministra da Igualdade nos gabinetes de Liz Truss e Rishi Sunak.

A ex-engenheira de software, de 44 anos, apresenta-se como uma pessoa que provoca mudanças, defendendo uma economia de mercado livre e com impostos baixos e prometendo "religar, reiniciar e reprogramar" o Estado britânico.

Crítica do multiculturalismo, Badenoch foi alvo de críticas por ter dito recentemente que "nem todas as culturas são igualmente válidas" e por ter sugerido que o subsídio de maternidade era excessivo.

Numa corrida que durou mais de três meses, os legisladores conservadores reduziram a lista de seis candidatos numa série de votações, antes de submeterem os dois últimos à apreciação dos membros do partido.

Ambos os finalistas vieram da direita do partido e argumentaram que podem reconquistar os eleitores do Reform U.K., o partido de extrema-direita e anti-imigração liderado pelo político populista Nigel Farage, que tem vindo a destruir o apoio dos conservadores.

Mas o partido também perdeu muitos eleitores para o partido vencedor, o Partido Trabalhista, e para os Liberais Democratas centristas, e alguns conservadores receiam que a viragem à direita afaste o partido da opinião pública.