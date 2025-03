Milhares de pessoas protestam contra o racismo e a ascensão da direita

Milhares de pessoas protestaram em Amesterdão, Paris e Toulouse, tendo como pano de fundo o Dia Internacional para a Eliminação da Discriminação Racial.

Mais de 10.000 pessoas reuniram-se na Praça Dam, na capital holandesa, Amesterdão, para participar num protesto maciço contra o racismo, o fascismo e as políticas de extrema-direita, no sábado.

A manifestação - organizada pelo Comité 21 Maart - uma associação antirracismo - ocorreu um dia depois do Dia Internacional para a Eliminação da Discriminação Racial, celebrado anualmente a 21 de março desde a sua declaração pelas Nações Unidas em 1966.

A Amnistia Internacional, a Kick Out Zwarte Piet, o Comité Holandês para a Palestina e a Another Jewish Voice também participaram na organização do evento.

Os manifestantes seguraram cartazes onde se lia "Nunca Mais" e alertaram para a ascensão da extrema-direita na Europa, recordando o início do século XX, quando o fascismo se tornou proeminente. O tema do fascismo foi acrescentado este ano à manifestação anual.

Os manifestantes agitaram também bandeiras de apoio à Palestina, após o recente recomeço dos combates em Gaza por parte de Israel, que já custou a vida a cerca de 50 000 pessoas no enclave, ao longo de 15 meses de combates com o Hamas.

Milhares de pessoas participam em manifestações antirracismo e anti-fascismo na Praça Dam, Amesterdão, Países Baixos, sábado, 22 de março de 2025

As bandeiras turcas foram também agitadas em solidariedade com os manifestantes turcos que se manifestaram em Istambul e noutras grandes cidades contra a detenção de Ekrem Imamoglu, Presidente da Câmara de Istambul e figura-chave da oposição ao Presidente Recep Tayyip Erdogan.

Os manifestantes expressaram a sua oposição e preocupação com a sua governação interna, depois de o governo holandês se ter desviado fortemente para a direita no ano passado, quando quatro partidos de direita concordaram em formar uma coligação.

"Vemos que há um maior crescimento da extrema-direita radical, que as expressões racistas estão a aumentar. E se olharmos para os Estados Unidos, é claro que muitas coisas más estão a acontecer lá", disse uma mulher que participava no protesto.

"Estou aqui hoje devido à minha crescente preocupação com o que está a acontecer em todo o mundo. O racismo está a aumentar, o fascismo está a aumentar. Por isso pensei: o que é que posso fazer?", disse outro manifestante.

A manifestação nos Países Baixos decorreu de forma pacífica. Um porta-voz oficial informou que não foram efectuadas detenções durante a manifestação.

Um fumo cor-de-rosa é disparado enquanto as pessoas marcham durante o dia internacional contra o racismo e o fascismo, em Paris, sábado, 22 de março de 2025

Também se registaram protestos em França. O Ministério do Interior francês anunciou que cerca de 91.000 pessoas participaram em manifestações a nível nacional, apelando ao fim do racismo e das políticas discriminatórias.

O maior protesto teve lugar na capital, Paris, atraindo mais de 21.000 pessoas. Os manifestantes reuniram-se para sensibilizar a opinião pública para aquilo a que chamaram um ambiente que promove e acolhe discursos de ódio e extremismo.

Os manifestantes exprimiram a sua rejeição dos partidos de extrema-direita no contexto da viragem à direita da política francesa e da recente promessa do Governo de reprimir a imigração e reforçar os controlos nas fronteiras.

Os manifestantes entraram em confronto com a polícia na capital francesa, onde foram destacadas unidades da polícia de choque para preservar a paz e reprimir qualquer agitação.

Duas pessoas foram detidas e três outras ficaram feridas - incluindo um agente da polícia de choque - durante os confrontos, de acordo com o Ministério do Interior francês.

Manifestantes enfrentam agentes da polícia de choque enquanto marcham durante o dia internacional contra o racismo e o fascismo, em Paris, sábado, 22 de março de 2025

Os participantes protestaram contra a situação do povo palestiniano, segurando cartazes que acusavam o Presidente francês, Emmanuel Macron, de cumplicidade naquilo que classificaram como um genocídio em curso.

Protestos semelhantes também tiveram lugar nas cidades de Lyon e Toulouse.

O dia foi criado pelas Nações Unidas para comemorar as vítimas do Massacre de Sharpeville, na África do Sul, em 1960, depois de as forças policiais terem aberto fogo contra manifestantes pacíficos que se opunham às leis da era do apartheid, matando cerca de 69 pessoas.

Desde então, o Dia Internacional para a Eliminação da Discriminação Racial tem servido como um apelo global para lutar contra políticas discriminatórias e de divisão e promover a igualdade. Anualmente, realizam-se eventos e manifestações nas principais capitais de todo o mundo para aumentar a consciencialização e defender a mudança.