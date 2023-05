Investimento estrangeiro no Uzbequistão foi multiplicado por 10

Fomos conhecer as razões por detrás do crescimento deste investimento e alguns dos projetos que estão a ser desenvolvidos no país.

O investimento internacional no Uzbequistão aumentou mais de 10 vezes nos últimos seis anos. As vastas reformas governamentais, que começaram em 2017 a abrir a economia, estão a atrair capital estrangeiro para este país da Ásia Central e o interesse dos investidores está a crescer.

A joint-venture americano-uzbeque Silverleafe está a cultivar algodão na região de Jizzakh. Todo o processo, desde a sementeira até à colheita, é 100% automatizado. Este ano, a Silverleafe irá implementar uma nova tecnologia no Uzbequistão que criará uma pegada digital para ajudar a localizar e seguir o rasto do algodão colhido à máquina. Todo o equipamento foi trazido dos EUA.

Dan Patterson, diretor-geral da empresa, foi convidado pelo presidente do Uzbequistão em 2018 para modernizar a agricultura e participar nas reformas. No total, a Silverleafe investiu no Uzbequistão cerca de 40 milhões de dólares norte-americanos, ou 36 milhões de euros.

"As pessoas procuram saber se as reformas são reais ou se são apenas discurso. Posso dizer-vos que, estando aqui nos últimos cinco anos, as reformas são reais. Estão a criar as infraestruturas e o ambiente para que o capital estrangeiro possa entrar e tirar partido dos recursos naturais ou do mercado de trabalho, onde 60% da população tem 30 anos ou menos. Por isso, é uma grande oportunidade quando se procura em todo o mundo loacais para onde deslocalizar negócios e fazer investimentos futuros", diz.

Nos últimos cinco anos, o Banco Europeu para a Reconstrução e o Desenvolvimento (BERD) comprometeu-se a financiar, em mais de três mil milhões de euros, 100 projectos que abrangem setores-chave da economia uzbeque. O montante dos investimentos em cada ano excedeu o do ano anterior. A energia sustentável é uma das prioridades. O BERD concedeu um empréstimo importante a uma das primeiras centrais solares privadas do Uzbequistão. Nos últimos três anos, o Uzbequistão é o principal beneficiário do financiamento do BERD na Ásia Central e as perspetivas são de investir ainda mais.

Alkis Drakinos, diretor-chefe do BERD para o Uzbequistão, diz: "O Uzbequistão é um polo de investimento devido à história de reformas, a começar pela liberalização da moeda e depois a lei de parcerias público-privadas, a estratégia de economia verde para 2030, a privatização dos bancos e organizações estatais que está em curso. Todas estas reformas que estão a acontecer estão a dar um forte sinal aos investidores internacionais sobre o potencial do Uzbequistão e o apetite e compromisso com a reforma".

A tecnologia uzbeque é atualmente muito atrativa para os investidores estrangeiros. A empresa de investimentos Sturgeon Capital, sediada em Londres, foi a primeira a investir nas start-ups e na infraestrutura digital do Uzbequistão por meio de seu fundo dedicado de 25 milhões de dólares lançado em 2020.

Kiyan Zandiyeh, diretor de investimentos da Sturgeon Capital, afirma: "As três áreas em que nos concentramos são, em primeiro lugar, a tecnologia financeira, e em segundo os mercados, normalmente mercados de comércio eletrónico e software. Desde que investimos, em média, as receitas dessas empresas cresceram quase três vezes nesse período e acreditamos que ainda há um longo caminho a percorrer".

A BILLZ foi a primeira start-up uzbeque a receber investimentos da Sturgeon Capital. Trata-se de um software que ajuda a gerir e a desenvolver o comércio retalhista. A start-up já se expandiu a quatro países e atraiu mais investidores.

Diz Rustam Khamdamov, cofundador e diretor executivo da BILLZ: "Há cinco anos, era muito difícil para nós encontrar investidores e este processo demorou muito tempo, simplesmente porque não havia nenhum. Agora é muito mais fácil comunicar com os fundos, o número é também muito maior do que há cinco anos e tudo isto dá-nos oportunidades para uma futura expansão e desenvolvimento".

Liberalização dos vistos, impostos mais baixos e aumento da população instruída são alguns dos argumentos para atrair capital estrangeiro. O volume de investimento estrangeiro no Uzbequistão aumentou significativamente nos últimos anos e o Estado pretende atrair mais de 100 mil milhões de euros nos próximos quatro anos".

Conclui Laziz Kudratov, ministro do Investimento, Indústria e Comércio do Uzbequistão: "Continuaremos a trabalhar escrupulosamente para tornar o ambiente empresarial e o clima de investimento no país ainda mais atrativo. O mais importante para nós é garantir a qualidade dos investimentos para assegurar o desenvolvimento sustentável e a longo prazo da economia do Uzbequistão, para a tornar competitiva".