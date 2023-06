De Euronews com AP

A Amazon lidera o grupo, comprometendo-se a contratar pelo menos 5.000 refugiados nos próximos três anos na Europa.

As empresas multinacionais comprometeram-se a contratar milhares de refugiados, incluindo ucranianos que fugiram à invasão russa, nos próximos três anos na Europa.

Mais de 40 empresas afirmam que irão empregar, ligar ao trabalho ou dar formação a um total de 250.000 refugiados, sendo que 13.680 irão obter emprego diretamente.

"Cada número é uma história de uma família individual que deixou tudo, procurando segurança, procurando proteção e querendo ser capaz de se reconstruir o mais rapidamente possível", disse Kelly Clements, vice-alta comissária da ONU para os refugiados.

"Os compromissos que as empresas vão assumir na segunda-feira são absolutamente essenciais," acrescentou Clements.

Segundo Kelly Clements, 110 milhões de pessoas foram deslocadas em todo o mundo, das quais cerca de 12 milhões na Ucrânia.

Cerca de metade dos ucranianos deslocados vivem na Europa, naquele que é o maior movimento de refugiados na região desde a Segunda Guerra Mundial.

A Amazon lidera o grupo, comprometendo-se a contratar pelo menos 5.000 refugiados nos próximos três anos na Europa.

Seguem-se as cadeias hoteleiras Marriott e Hilton com 1.500 cada, a Starbucks e a ISS com 1.000, para além de compromissos mais pequenos de marcas como a Adidas, Starbucks, L'Oreal, PepsiCo e Hyatt.

"Isto é bom para nós como empresa, porque a oportunidade de adicionar diversidade à nossa força de trabalho continuará a tornar-nos uma empresa mais forte", disse Ofori Agboka, vice-presidente da Amazon que supervisiona os recursos humanos.

"A diversidade traz inovação, criatividade e diferentes perspetivas," considerou Ofori Agboka.

Segundo Agboka, a grande maioria dos postos de trabalho serão funções horárias em centros de distribuição e armazenamento e em transportes e entregas.

O gigante da venda a retalho online tem sido repetidamente acusado de maltratar os trabalhadores, que denunciaram condições extenuantes e de escravatura em vários locais.

A Amazon anunciou a redução de 27 000 postos de trabalho no início deste ano, no âmbito de uma vaga de despedimentos no mundo da tecnologia, após o aumento das contratações durante a pandemia de COVID-19.

Os postos de trabalho do Marriott serão maioritariamente postos de trabalho à hora, como empregadas domésticas, pessoal de cozinha e empregados da receção.

As empresas esperam que os refugiados possam preencher as necessidades de pessoal à medida que as economias recuperam da pandemia. Na Europa, o desemprego está no seu nível mais baixo desde a introdução do euro em 1999.

A eurodeputada Clements aplaudiu o acolhimento dos refugiados ucranianos na Europa, mas defendeu que deve ser oferecida proteção a outras pessoas que fogem de conflitos e crises em países como a Síria, o Sudão e o Afeganistão.