Um estudo realizado no Reino Unido concluiu que o impacto da COVID longa nas funções cognitivas das pessoas era equivalente a envelhecê-las 10 anos.

Dois anos depois de terem sido infetadas com o vírus, as pessoas que sofrem de COVID longa ainda podem ser afetadas, segundo um estudo realizado por investigadores britânicos.

A investigação, conduzida pelo King's College London e publicada na revista The Lancet, analisou o impacto da COVID longa nas pessoas que nunca contraíram o vírus, nas que se consideravam completamente recuperadas e nas que se sentiam ainda afetadas pelo vírus.

O estudo incluiu mais de 3.000 participantes, recrutados no Covid Symptom Studio Biobank através de uma aplicação para smartphone. Os participantes participaram em duas rondas de testes através de 12 tarefas que mediam a sua memória, atenção, raciocínio, velocidade de processamento e controlo motor, realizadas entre 2021 e 2022.

Os investigadores descobriram que os participantes que tinham sido afetados por sintomas de COVID durante 12 semanas ou mais (mais de 3 meses) tiveram um desempenho pior nestas tarefas do que aqueles que tinham tido sintomas durante um período mais curto.

Os investigadores concluíram que o impacto da COVID-19 prolongada nas suas funções cerebrais era comparável ao efeito do envelhecimento de 10 anos.

Verificou-se que o impacto da COVID longa se prolonga com o tempo, uma vez que não houve diferença no desempenho dos participantes com COVID longa entre 2021 e 2022 - uma diferença de nove meses. Nessa altura, já tinham passado dois anos desde que os participantes tinham sido infetados com a COVID-19.

Os participantes que sentiram que tinham recuperado totalmente do vírus tiveram um desempenho semelhante ao dos que não tinham tido o vírus.

"Os nossos resultados sugerem que, para as pessoas que viviam com sintomas de longa duração após terem contraído a COVID-19, os efeitos do coronavírus nos processos mentais, como a capacidade de recordar palavras e formas, ainda são detetáveis, em média, quase dois anos após a infeção inicial", afirmou o autor principal, Nathan Cheetham, cientista sénior de dados em pós-doutoramento no King's College London.

No entanto, o resultado de que a COVID não teve qualquer efeito no desempenho nos nossos testes para as pessoas que se sentiam totalmente recuperadas, mesmo que tivessem tido sintomas durante vários meses e pudessem ser consideradas como tendo uma "COVID longa", foi uma boa notícia".

De acordo com Cheetham, o estudo mostra a necessidade de monitorizar as pessoas cuja função cerebral é mais afetada pela COVID-19, "para ver como os seus sintomas cognitivos continuam a evoluir e prestar apoio para a recuperação".

Cerca de 36 milhões de pessoas em toda a região europeia podem ter desenvolvido COVID-19 de longa duração durante os primeiros três anos da pandemia, como afirmou aos jornalistas em junho Hans Henri P. Kluge, Diretor Regional da Organização Mundial de Saúde (OMS) para a Europa.