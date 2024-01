De Euronews

Governo espanhol decidiu ir contra maioria das comunidades e instituir obrigatoriedade de máscara em centros de saúde e hospitais devido ao pico de casos de gripe, covid-19 e outras infeções respiratórias.

O aumento do número de casos de gripe, covid-19 e outras infeções respiratórias levou o Ministério da Saúde espanhol a decidir impor o uso obrigatório de máscara nos hospitais e centros de saúde a partir de quarta-feira, 10 de janeiro.

De acordo com o último relatório do Instituto de Saúde Carlos III, a incidência global de infeções por vírus respiratórios em Espanha aproxima-se dos 1.000 casos por cem mil habitantes, embora a taxa de hospitalização se mantenha abaixo dos 30 casos por cem mil habitantes.

A decisão do governo, porém, não teve o acordo das diferentes comunidades autónomas espanholas. Algumas já tinham imposto o uso da máscara em unidades de saúde mas nem todas apoiam a medida do Ministério da Saúde, tutelado por Mónica García. "Não deve ser algo obrigatório e imposto, deve ser de acordo com a incidência", defendeu a conselheira de Saúde da comunidade autónoma de La Rioja, María Martín.

A norma será transitória e irá manter-se durante o pico da epidemia de vírus respiratórios.

Perante a pressão no sistema de saúde, o governo espanhol está também a estudar uma medida semelhante à já implementada em Portugal, que prevê que seja possível substituir a baixa passada por um médico por uma autodeclaração de doença, evitando deslocações aos centros de saúde.