O TikTok apresentou recentemente o "TikTok Symphony", novas ferramentas baseadas em IA que incluem um assistente virtual, uma ferramenta de criação de vídeo e avatares digitais que visam simplificar a criação de conteúdos na plataforma.

O TikTok revelou recentemente novas ferramentas alimentadas por inteligência artificial (IA), concebidas para ajudar os utilizadores na criação de conteúdos.

As novas funcionalidades incluem um assistente virtual, uma ferramenta de criação de vídeo e avatares digitais, todos eles alimentados por IA generativa.

Numa publicação no blogue, a empresa demonstrou as capacidades do novo assistente virtual alimentado por IA, denominado Symphony Assistant.

Funciona como um chatbot e pode ser solicitado a fornecer diferentes informações, como as tendências ou as melhores práticas do TikTok.

O assistente virtual também está disponível em vários idiomas para além do inglês, incluindo alemão, vietnamita e japonês.

Outra funcionalidade que o TikTok revelou esta semana é o Symphony Creative Studio, uma ferramenta de produção de vídeo que automatiza as tarefas de criação de conteúdos para a plataforma.

Esta funcionalidade permitirá aos utilizadores transformar rapidamente entradas de texto em vídeos, seguindo passos simples para gerar pré-visualizações que podem ser editadas para finalizar o conteúdo.

O estúdio criativo alimentado por IA também permite que os utilizadores utilizem avatares digitais pré-construídos para os seus conteúdos.

De acordo com a publicação no blogue, estes avatares são criados com base em indivíduos da vida real que foram compensados para permitir que as suas imagens fossem utilizadas para fins comerciais no TikTok.

Os avatares, referidos como Symphony Digital Avatars, têm como objetivo adicionar um toque humano ao conteúdo gerado por IA e estão disponíveis como avatares de stock e opções personalizadas.

Uma opção personalizada permite aos criadores transformar a sua própria personalidade num avatar que pode ser incluído nos vídeos.

O TikTok ainda planeia rotular todo o conteúdo gerado por IA na plataforma.

"Todos os vídeos criados usando o Symphony Creative Studio serão automaticamente rotulados como gerados por IA para total transparência, garantindo que seu público saiba que o conteúdo foi inicialmente criado usando nossa tecnologia de IA generativa", afirma a postagem do blog.

O TikTok é a mais recente empresa tecnológica a revelar novas funcionalidades geradas por IA, numa corrida para lançar esta tecnologia em constante evolução.