Falha informática afeta serviços em todo o mundo. Aeroportos com constrangimentos em Portugal

Bancos, meios de comunicação e companhias aéreas entre as empresas afetadas por falha informática. Em Portugal, aeroportos e Hospital Amadora-Sintra registam constrangimentos.

Bancos, meios de comunicação e companhias aéreas de todo o mundo estão a ser afetados esta sexta-feira por uma falha informática nos sistemas operativos da Microsoft.

Segundo as últimas informações, uma atualização da plataforma de segurança informática CrowdStrike estará na origem dos problemas que tiveram impacto a nível global.

Em comunicado, George Kurtz, the CEO da Crowdstricke, revelou que a empresa está a trabalhar ativamente com os clientes "afetados por um defeito encontrado numa única atualização de conteúdos" para Windows.

"Não se trata de um incidente de segurança ou de um ciberataque", garante a declaração de Kurtz. "O problema foi identificado, isolado e foi implementada uma correção".

A Microsoft veio entretanto cofirmar que o problema a afetar os sistemas operativos se deve a "uma atualização de uma plataforma de software de terceiros".

A gigante tecnológica garante que está a conduzir "ações de mitigação" para resolver os problemas. A estação de televisão britânica Sky News, por exemplo, não consegue emitir em direto e vários voos ficaram em terra no aeroporto de Sydney, na Austrália.

A causa dos problemas e a escala exata ainda estão por apurar, avança a AP. Numa publicação no X, a Microsoft parece sugerir que a situação está a melhorar, mas o impacto da falha informática continua a ser sentido em todo o mundo, nomeadamente em falhas nos serviços como Visa, Amazon e companhias aéreas como a American Airlines e Delta.

Os aeroportos de Melbourne também alertaram os passageiros para eventuais demoras devido aos problemas informáticos e, no Reino Unido, houve perturbações em várias linhas ferroviárias.

Na sexta-feira, a Microsoft informou os utilizadores que poderia haver dificuldades no acesso às aplicações na nuvem do software 365.

Os utilizadores da aplicação e do site da Ryanair também se queixaram de não conseguirem fazer o check-in na manhã de sexta-feira.

Numa publicação no X, a companhia aérea confirmou que estava "a sofrer perturbações" devido a uma falha informática global de terceiros.

Vários aeroportos europeus também registaram problemas informáticos, incluindo o aeroporto de Berlim Brandenberg, que informou os clientes de que deviam contar com atrasos no check-in. No aeroporto de Edimburgo, no Reino Unido, os painéis das partidas deixaram de atualizar.

No Reino Unido, a falha afetou ainda os sistemas de alguns hospitais do serviço de saúde britânico.

Portugal com problemas nos aeroportos e Hospital Amadora-Sintra

O Hospital Amadora-Sintra, no distrito de Lisboa, também está a ser afetado pela falha informática global. Fonte do Ministério da Saúde disse à agência Lusa que, em Portugal, o Amadora-Sintra é a única unidade de saúde com problemas, porque usa um sistema informático privado. A maioria dos hospitais usa sistemas dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde.

A ANA, que gere os aeroportos portugueses, admite por seu lado que a falha informática está a causar "constrangimentos no check-in e embarque de alguns voos" e, segundo o jornal Público, pede aos passageiros que "se informem sobre o estado do seu voo antes de se dirigirem para o aeroporto".

A TAP alertou os passageiros no X para "eventuais consequências" da falha do serviço informático alheia à companhia aérea.

O Downdetector indica que as principais operadoras de telecomunicações em Portugal também estão com falhas: nas últimas horas, aumentaram de forma exponencial as queixas dos utilizadores. O banco Santander também está a sofrer perturbações nos serviços no nosso país.

Notícia em atualização