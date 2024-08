Voos interrompidos e serviços de emergência prejudicados após falhas informáticas nos Países Baixos

De Euronews and AP

As operações no aeroporto de Eindhoven, que também serve de instalação militar, foram afetadas depois de grandes falhas informáticas terem paralisado os voos na quarta-feira.

As grandes falhas informáticas registadas na quarta-feira em todos os Países Baixos, que resultaram em voos que ficaram em terra, funcionários públicos que ficaram sem acesso aos seus computadores e agentes da polícia que recorreram a mensagens de texto, foram atribuídas a uma falha de rede no Ministério da Defesa do país.

A extensão e a causa dos problemas ainda não são conhecidas, mas um porta-voz do Ministério da Defesa neerlandês confirmou que o problema pode ser atribuído a um dos seus sistemas.

"Estamos a ter uma falha numa das nossas redes no departamento de defesa e é uma rede que também é utilizada por outras partes do governo holandês", disse Laurens Bos à The Associated Press.

O Centro Nacional de Segurança Cibernética disse que ainda não se sabe se a interrupção é resultado de um ataque cibernético.

Os passageiros do aeroporto de Eindhoven, no sul do país, ficaram retidos desde o início da manhã, com os voos das transportadoras económicas Ryanair e Transavia cancelados.

"Não há tráfego aéreo e temos muito pouca informação sobre a causa", disse a porta-voz Judith de Roy.

O aeroporto é também um aeroporto militar gerido pelo Ministério da Defesa. O maior aeroporto do país, o Schiphol de Amesterdão, não registou quaisquer problemas.

As autoridades aeroportuárias afirmaram agora que estão a trabalhar para reiniciar os processos de modo a retomar o tráfego aéreo.

Guarda costeira inacessível

Alguns passageiros de Eindhoven foram transportados de autocarro para o aeroporto de Bruxelas, 160 km a sul da Bélgica.

O alarme e os sistemas de comunicação para os trabalhadores de emergência também foram afectados. A Guarda Costeira do país declarou não estar contactável por telefone ou rádio.

Os agentes da polícia utilizaram telemóveis e mensagens de texto para se manterem em contacto, em vez do seu sistema de comunicação normal.

Os hospitais, a administração fiscal do país e o número de emergência nacional 112 não registaram problemas.

A empresa de telecomunicações KPN também estava a sofrer uma grande interrupção no seu serviço móvel, mas a empresa disse que não era claro se o problema estava relacionado com os problemas no Ministério da Defesa.

O Ministério da Defesa disse que não era claro quanto tempo duraria a interrupção.