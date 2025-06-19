A utilização de uma poderosa "bomba bunker" americana contra as instalações nucleares iranianas continua a pesar no conflito entre o país e Israel.

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A CNN noticiou que o presidente dos EUA, Donald Trump, está a aceitar a ideia de utilizar meios militares para atacar instalações nucleares iranianas e que não está "muito disposto a negociar com o Irão".

Uma das potenciais armas que os militares dos EUA têm à sua disposição, a GBU-57 A/B Massive Ordnance Penetrator (MOP), poderia atingir uma das principais instalações nucleares do Irão, que está enterrada no fundo de uma montanha.

O vice-ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros, Kazem Gharibabadi, disse na televisão estatal na quinta-feira que o Irão "terá de utilizar os seus instrumentos para dar uma lição aos agressores e defender a sua segurança nacional e os seus interesses nacionais", se os EUA decidirem intervir no conflito.

O que é a "bomba bunker"?

A GBU-57 MOP é um sistema de armas concebido para atacar "alvos difíceis e profundamente enterrados, como bunkers e túneis", de acordo com um relatório da Força Aérea dos EUA de 2024.

Uma ficha informativa arquivada da Agência de Redução de Ameaças à Defesa dos EUA (DTRA) diz que é uma "bomba penetradora de classe de 30.000 libras (13,6 toneladas)", que tem aproximadamente 20,5 pés de comprimento e um diâmetro de 31,5 polegadas.

O DTRA disse que a arma pode carregar mais de 5.300 libras de material explosivo e fornece "10 vezes" o poder explosivo de sua antecessora, a BLU-109.

O Laboratório de Investigação da Força Aérea (AFRL) contratou pela primeira vez a Boeing para os MOPs em 2004, com um contrato inicial no valor de 30 milhões de dólares (26,2 milhões de euros). A arma foi desenvolvida em três fases, continuou o DTRA.

A Força Aérea recebeu as primeiras bombas para testes em 2011, de acordo com um relatório do San Francisco Chronicle.

A bomba foi testada em White Sands Missile Range, uma base militar no estado americano do Novo México.

Porque é que os EUA usariam a bomba?

A Fábrica de Enriquecimento de Combustível de Fordow (FFEP na sigla em inglês) está enterrada nas profundezas de uma montanha perto de Qom, no Irão, e acredita-se que seja uma das principais instalações de enriquecimento de urânio do Irão para o seu programa de armas nucleares, de acordo com Heather Williams, diretora do projeto sobre questões nucleares do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais (CSIS), com sede nos EUA.

Rafael Mariano Grossi, diretor-geral da AIEA, afirmou a 16 de junho que, até ao momento, não se registaram danos nas instalações de Fordow, ao contrário do que aconteceu em Natanz, onde foi destruída a instalação piloto de enriquecimento de combustível.

Um relatório recente da Agência Internacional da Energia Atómica (AIEA) estima que 166,6 quilogramas de urânio enriquecido a 60% do total de 408,6 quilogramas que o Irão possui com essa percentagem de enriquecimento foram produzidos em Fordow.

O urânio precisa de ser enriquecido até cerca de 90% para se tornar uma arma nuclear, mas os especialistas já disseram anteriormente que o Irão poderia criar armas com um enriquecimento de 60%.

Israel não tem artilharia suficiente para destruir Fordow sozinho, mas "ataques múltiplos" das GBU-57 dos EUA, montadas em bombardeiros B-2, "poderiam destruir a instalação", disse Williams.

Se o presidente Trump decidir usar as GBU-57, isso pode "constituir um apoio direto a Israel e ter o potencial de escalar e arrastar os EUA para outra guerra na região", escreveu Williams.

Há outras opções que Israel poderia usar para chegar a Fordow, continuou Williams, como ataques contínuos às instalações com armas GPU-28 ou BLU-109 que podem penetrar num alvo e atingir entradas ou saídas acima do solo para as instalações.