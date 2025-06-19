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O que é a "bomba bunker" dos EUA que pode atingir as instalações nucleares iranianas?

Nesta foto divulgada pela Força Aérea dos EUA em 2 de maio de 2023, os aviadores olham para uma GBU-57, ou a bomba Massive Ordnance Penetrator, na Base Aérea de Whiteman, no Missouri
Nesta foto divulgada pela Força Aérea dos EUA em 2 de maio de 2023, os aviadores olham para uma GBU-57, ou a bomba Massive Ordnance Penetrator, na Base Aérea de Whiteman, no Missouri Direitos de autor  U.S. Air Force via AP, File
Direitos de autor U.S. Air Force via AP, File
De Anna Desmarais
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Uma das armas que os EUA poderiam utilizar no Irão para destruir instalações nucleares é uma munição concebida para atingir bunkers ou alvos subterrâneos.

A utilização de uma poderosa "bomba bunker" americana contra as instalações nucleares iranianas continua a pesar no conflito entre o país e Israel.

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A CNN noticiou que o presidente dos EUA, Donald Trump, está a aceitar a ideia de utilizar meios militares para atacar instalações nucleares iranianas e que não está "muito disposto a negociar com o Irão".

Uma das potenciais armas que os militares dos EUA têm à sua disposição, a GBU-57 A/B Massive Ordnance Penetrator (MOP), poderia atingir uma das principais instalações nucleares do Irão, que está enterrada no fundo de uma montanha.

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O vice-ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros, Kazem Gharibabadi, disse na televisão estatal na quinta-feira que o Irão "terá de utilizar os seus instrumentos para dar uma lição aos agressores e defender a sua segurança nacional e os seus interesses nacionais", se os EUA decidirem intervir no conflito.

O que é a "bomba bunker"?

A GBU-57 MOP é um sistema de armas concebido para atacar "alvos difíceis e profundamente enterrados, como bunkers e túneis", de acordo com um relatório da Força Aérea dos EUA de 2024.

Uma ficha informativa arquivada da Agência de Redução de Ameaças à Defesa dos EUA (DTRA) diz que é uma "bomba penetradora de classe de 30.000 libras (13,6 toneladas)", que tem aproximadamente 20,5 pés de comprimento e um diâmetro de 31,5 polegadas.

O DTRA disse que a arma pode carregar mais de 5.300 libras de material explosivo e fornece "10 vezes" o poder explosivo de sua antecessora, a BLU-109.

O Laboratório de Investigação da Força Aérea (AFRL) contratou pela primeira vez a Boeing para os MOPs em 2004, com um contrato inicial no valor de 30 milhões de dólares (26,2 milhões de euros). A arma foi desenvolvida em três fases, continuou o DTRA.

A Força Aérea recebeu as primeiras bombas para testes em 2011, de acordo com um relatório do San Francisco Chronicle.

A bomba foi testada em White Sands Missile Range, uma base militar no estado americano do Novo México.

Porque é que os EUA usariam a bomba?

A Fábrica de Enriquecimento de Combustível de Fordow (FFEP na sigla em inglês) está enterrada nas profundezas de uma montanha perto de Qom, no Irão, e acredita-se que seja uma das principais instalações de enriquecimento de urânio do Irão para o seu programa de armas nucleares, de acordo com Heather Williams, diretora do projeto sobre questões nucleares do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais (CSIS), com sede nos EUA.

Rafael Mariano Grossi, diretor-geral da AIEA, afirmou a 16 de junho que, até ao momento, não se registaram danos nas instalações de Fordow, ao contrário do que aconteceu em Natanz, onde foi destruída a instalação piloto de enriquecimento de combustível.

Um relatório recente da Agência Internacional da Energia Atómica (AIEA) estima que 166,6 quilogramas de urânio enriquecido a 60% do total de 408,6 quilogramas que o Irão possui com essa percentagem de enriquecimento foram produzidos em Fordow.

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O urânio precisa de ser enriquecido até cerca de 90% para se tornar uma arma nuclear, mas os especialistas já disseram anteriormente que o Irão poderia criar armas com um enriquecimento de 60%.

Israel não tem artilharia suficiente para destruir Fordow sozinho, mas "ataques múltiplos" das GBU-57 dos EUA, montadas em bombardeiros B-2, "poderiam destruir a instalação", disse Williams.

Se o presidente Trump decidir usar as GBU-57, isso pode "constituir um apoio direto a Israel e ter o potencial de escalar e arrastar os EUA para outra guerra na região", escreveu Williams.

Há outras opções que Israel poderia usar para chegar a Fordow, continuou Williams, como ataques contínuos às instalações com armas GPU-28 ou BLU-109 que podem penetrar num alvo e atingir entradas ou saídas acima do solo para as instalações.

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