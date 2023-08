Veneza pode entrar na lista do Património em Perigo

De Euronews

Recomendação da UNESCO sublinha consequências do turismo de massas e das alterações climáticas

A UNESCO recomenda a inscrição de Veneza na lista do Património Mundial em Perigo e peda às autoridades italianas para intensificarem os esforços para proteger a cidade.

Segundo a agência das Nações Unidas, nos últimos anos, não foram tomadas medidas suficientes para lutar contra a degradação do local, principalmente, no que diz respeito ao turismo de massas e às alterações climáticas.

"O desenvolvimento contínuo (de Veneza), os impactos das alterações climáticas e o turismo de massas ameaçam causar alterações irreversíveis no valor universal excecional do bem", constata o Centro do Património Mundial, um ramo da UNESCO.

Para ser aplicada, esta recomendação terá de ser votada em setembro pelos Estados membros da UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura).