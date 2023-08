Uma hospedeira de bordo da Delta Airlines revela como é a experiência de evacuar um avião.

Provavelmente, já nos passou pela cabeça, quando viajamos de avião e assistimos às instruções de segurança, que a evacuação do aparelho é um dos cenários caso algo corra mal.

PUBLICIDADE

Mas e se acontecer mesmo? Como será a evacuação de um avião?

CiCi in the Sky é uma assistente de bordo, agente imobiliária e influenciadora nas redes sociais. Graças ao seu trabalho como assistente de bordo da Delta Airlines, dá aos seus seguidores uma visão dos bastidores da indústria da aviação.

Ela documenta as suas experiências de viagem no seu blogue e nas suas contas nas redes sociais e, recentemente, deu informações sobre um incidente no aeroporto de Atlanta, onde o pneu de um Boeing 757 se incendiou durante a aterragem.

Eis o que aprendemos sobre a evacuação de um avião.

É preciso deixar (quase) tudo para trás durante a evacuação de um avião.

CiCi sublinha o que todas as assistentes de bordo nos dizem durante o briefing antes do voo: não leve nada consigo quando sair do avião.

No vídeo, alguns passageiros são vistos a levar os seus telemóveis. CiCi diz que não há problema, porque não rasgam o escorrega nem atrapalham a saída dos outros passageiros como, por exemplo, a bagagem.

Pode ser-lhe pedido que ajude outros passageiros se um avião tiver de ser evacuado

É óbvio que a maior ajuda que pode dar durante uma evacuação é fazer o que os assistentes de bordo lhe dizem: manter a calma, seguir as indicações para as saídas e utilizar o escorrega em segurança.

No entanto, pode ser pedido a alguns passageiros que ajudem.

CiCi chama a atenção para os chamados ABP (able bodied persons - pessoas fisicamente aptas), que são passageiros selecionados para ajudar a tripulação numa evacuação. No vídeo que CiCi partilhou, em Atlanta, as pessoas fisicamente aptas foram utilizadas para ajudar os passageiros a sair da parte inferior dos escorregas.

Como é que as pessoas fisicamente aptas são selecionadas? De acordo com CiCi, a tripulação de voo avalia os passageiros quanto à sua capacidade de ajudar numa emergência quando entram no avião.

PUBLICIDADE

A Global Information Aviation Network (GAIN) diz que as melhores escolhas de pessoas fisicamente aptas são tripulantes que não se encontram ao serviço, militares, trabalhadores dos serviços de emergência e médicos. As conversas entre a tripulação de voo e os passageiros também podem ajudar a identificar quem será chamado a prestar assistência em caso de emergência.

As tarefas normalmente atribuídas às pessoas fisicamente aptas incluem abrir uma saída, ajudar a encaminhar os passageiros para fora do avião depois da aterragem e ajudar os passageiros que possam precisar de ajuda para saírem.

Durante a evacuação de um avião confie sempre na tripulação

A principal coisa a fazer no caso de uma evacuação é manter a calma. A maioria dos assistentes de bordo tem meses de formação e pode demorar anos a obter uma licença de piloto comercial.

Isto significa que todo o pessoal de bordo tem formação para lidar com situações de emergência e sabe qual a melhor forma de cuidar dos passageiros antes, durante e depois de um voo.

Passengers were forced to evacuate Delta flight DL1437 after it landed at Atlanta yesterday. A tyre blew on landing, which then caused a fire….@RadarBoxCompic.twitter.com/nXnymWGclg — Flight Emergency (@FlightEmergency) August 3, 2023

Quão comum é a evacuação de um avião?

As evacuações de aviões são extremamente invulgares. Segundo a Autoridade Federal de Aviação dos Estados Unidos da América (FAA), todos os anos são efetuadas cerca de 30 evacuações a nível mundial.

PUBLICIDADE

Quando comparado com a quantidade de aviões no céu - cerca de 39 milhões de voos em 2019, de acordo com a Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA) - isso é incrivelmente raro.

No entanto, se precisar de evacuar um avião, pode ter a certeza de que isso acontecerá rapidamente. Para que um fabricante de aviões possa garantir que os seus veículos passam nos testes de segurança exigidos, a evacuação do avião tem de ser feita no espaço de 90 segundos.