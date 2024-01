O Shahdag Mountain Resort é o local perfeito para desfrutar do Azerbaijão durante o inverno. Os dias aqui nunca são monótonos, com uma grande variedade de atividades, desde esqui a parapente, de patinagem no gelo a caminhadas e uma montanha russa alpina que o deixará sem fôlego.

PUBLICIDADE

A região de Gusar, no Azerbaijão, a 200 km da capital Baku, é o melhor local para escapar ao bulício da vida citadina, respirar o ar fresco da montanha e apreciar a paisagem num paraíso de inverno. Neste episódio de Explorar, a repórter do Euronews Cinzia Rizzi visita a estância de montanha de Shahdag. Construída há mais de 10 anos, tornou-se um destino turístico durante todo o ano, sendo popular tanto no verão como no inverno.

Começamos com um dia de esqui nos 30 km de pistas da estância e ficamos a conhecer os planos de desenvolvimento para o futuro. Depois, vamos dar um passeio emocionante na primeira montanha-russa alpina do Azerbaijão, uma atração para todas as idades que atinge velocidades até 42km/h.

Apenas a alguns quilómetros da estância encontra-se Laza - uma aldeia acolhedora aninhada entre montanhas e cascatas. De facto, há muitas quedas de água na região que provêm de fontes do Monte Shahdag e dos picos circundantes. No inverno quando a água congela, dá um toque mágico à paisagem.