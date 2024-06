Túnel subaquático vai ligar Dinamarca à Alemanha e substituir 45 minutos de ferry por sete minutos de comboio

Ligação de Fehmarnbelt, na Dinamarca, reduzirá os tempos de viagem entre a Escandinávia e a Europa Central.

A Dinamarca e a Alemanha estão a um passo de ficarem ligadas pelo mais longo túnel subaquático ferroviário e rodoviário do mundo.

O rei dinamarquês Frederico X inaugurou na segunda-feira o primeiro elemento de um futuro túnel de 18 quilómetros sob o Mar Báltico. Este túnel ligará o sul da Dinamarca ao norte da Alemanha e contribuirá para a transição ecológica do sector dos transportes.

A ligação Fehmarnbelt, que deverá ser inaugurada em 2029, reduzirá a duração da atual travessia de ferry, que é de 45 minutos, para apenas sete minutos de comboio.**

Ligará Roedby, no lado dinamarquês, a Puttgarten, na Alemanha, com ligações posteriores por estrada e comboio à Europa Central e aos países nórdicos.

Primeira secção do túnel Fehmarnbelt pronta a ser submersa

Frederico inaugurou uma placa à entrada do primeiro troço de 217 metros do túnel, que será submerso numa vala no fundo do mar do lado dinamarquês ainda este ano. Deixou cair uma moeda numa cápsula do tempo que contém objetos doados por aqueles que construíram os elementos em betão.

Sund & Baelt, a empresa que está a construir a ligação de Fehmarn, afirma que este será o mais longo túnel submersível. Incluirá também uma via ferroviária electrificada. Prevê-se que os automóveis possam atravessar o Mar Báltico em 10 minutos nas quatro faixas de rodagem e que os comboios o façam em sete minutos.

Em 2011, foi decidido que uma ligação entre a ilha de Lolland, no sul da Dinamarca, e a ilha de Fehmarn, no norte da Alemanha, deveria ser construída como um túnel imerso. As obras do lado dinamarquês foram iniciadas em julho de 2022 e as do lado alemão exatamente um ano depois.

Rei da Dinamarca, à esquerda, inaugura o primeiro elemento do túnel de Fehmarn Belt, na ilha de Lolland Ingrid Riis/Ritzau Scanpix via AP

Quanto custará a ligação de Fehmarn?

O túnel será composto por 89 elementos de betão que estão a ser construídos numa instalação especial em Roedbyhavn, na ilha de Lolland, apelidada de maior estaleiro de construção do Norte da Europa. Em maio, foi lançado o primeiro dos elementos.

A ligação de Fehmarn custará 55,1 mil milhões de coroas (4,8 mil milhões de euros) e será paga pelos utilizadores na Dinamarca. O governo dinamarquês decidirá posteriormente a taxa de portagem para o túnel.

Nos últimos anos, a Dinamarca construiu ligações rodoviárias e ferroviárias com a vizinha Suécia e entre duas grandes ilhas dinamarquesas.

Em 2000, uma ligação por ponte e túnel através do estreito de Oresund ligou Copenhaga à terceira maior cidade da Suécia, Malmo, e em 1998 foi aberto o tráfego rodoviário entre as ilhas de Funen, onde se situa Odense - a terceira maior cidade da Dinamarca - e Zelândia, onde se situa Copenhaga. O tráfego ferroviário começou um ano antes.