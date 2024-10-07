Vídeo. Milhares de pessoas assistem à procissão do Senhor dos Milagres no Peru

Milhares de pessoas encheram as ruas em frente ao Santuário Nacional e Mosteiro de Las Nazarenas, em Lima, para assistir à procissão do Senhor dos Milagres.

A Irmandade do Senhor dos Milagres carregou a imagem. A congregação reúne cerca de cinco mil membros, os únicos autorizados a segurar e a carregar a imagem de Cristo.

Estima-se que a réplica que atravessa as ruas de Lima pese cerca de 2 toneladas.

“Este é um país de grande fé. Se não tivéssemos tanta fé, não conseguiríamos suportar tudo o que vivemos neste país e no mundo. Eu uso o hábito porque o Senhor dos Milagres me concedeu o milagre de poder trazer a minha filha ao mundo", explicou Fanny Fregeiro, católica que participou no evento.

A história conta que um escravo de Angola pintou um quadro de Jesus Cristo no século XVII, que foi venerado durante a procissão.

Como parte desta tradição, eventos semelhantes terão lugar noutras regiões do país, como Arequipa, Cajamarca, Lambayeque e Tacna, bem como em cidades de todo o mundo onde residem fiéis peruanos.

“O cristianismo é a principal crença no Peru. No estrangeiro, celebra-se também a mesma festa; nos Estados Unidos, Buenos Aires, em Roma, Itália, a mesma festa", afirmou Victor Muñoz, outro participante do evento religioso.