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Lançamento de satélites da SpaceX
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Vídeo. SpaceX lança para o espaço novo lote de satélites

Últimas notícias:

Na segunda-feira, dia 27 de janeiro, a SpaceX lançou um novo lote de satélites para a órbita terrestre baixa.

O lançamento do foguetão Falcon 9, que carregava 21 satélites Starlink - 13 com capacidade "Direct to Cell" - foi concluído com sucesso esta segunda-feira. Tratou-se do 20.º voo (com consequente recuperação) do foguetão.

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Pouco depois da descolagem, o Falcon 9 aterrou na plataforma flutuante da SpaceX, intitulada “A Shortfall of Gravitas”, no Oceano Atlântico.

Em causa uma missão que, segundo a SpaceX, pretende contribuir para o objetivo da empresa de expandir a cobertura de Internet a nível mundial.

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