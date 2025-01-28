Vídeo. SpaceX lança para o espaço novo lote de satélites

O lançamento do foguetão Falcon 9, que carregava 21 satélites Starlink - 13 com capacidade "Direct to Cell" - foi concluído com sucesso esta segunda-feira. Tratou-se do 20.º voo (com consequente recuperação) do foguetão.
Pouco depois da descolagem, o Falcon 9 aterrou na plataforma flutuante da SpaceX, intitulada “A Shortfall of Gravitas”, no Oceano Atlântico.
Em causa uma missão que, segundo a SpaceX, pretende contribuir para o objetivo da empresa de expandir a cobertura de Internet a nível mundial.