Vídeo. Tempestades severas atingem sul da Polónia e causam vários danos

Granizo do tamanho de ovos foram relatados em várias áreas, na sequência das tempestades, o que causou danos em vários edifícios e veículos.

As tempestades atingiram sobretudo as regiões de Małopolska, Podkarpackie, Silésia e Lublin, onde os residentes testemunharam chuvas súbitas e granizo forte. Em Rozprza, perto de Piotrków, as linhas elétricas ficaram danificadas, deixando partes do distrito sem eletricidade.

Vários edifícios também ficaram danificados em Magdalenka, com janelas partidas e telhados, de pelo menos seis casas, caídos. Os bombeiros trabalharam muitas horas seguidas para lidar com as consequências.