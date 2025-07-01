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Urso a correr na pista do aeroporto de Yamagata
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Vídeo. Urso interrompe voos no aeroporto de Yamagata e obriga ao encerramento da pista

Últimas notícias:

O avistamento de um urso no aeroporto de Yamagata perturbou mais de 10 voos na manhã de quinta-feira. As autoridades acreditam que o urso veio de um bosque próximo e ainda não foi encontrado.

Os funcionários do aeroporto de Yamagata, no Japão, depararam-se com uma situação inesperada na manhã de quinta-feira. Um urso, com cerca de 1,2 metros de comprimento, foi visto a correr na pista por volta das 7 horas da manhã, o que levou os funcionários a fechar a pista por razões de segurança.

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O encerramento temporário afectou mais de 10 voos, com dois atrasos confirmados de cerca de 30 minutos. As autoridades acreditam que o animal terá saído de um bosque próximo e estão agora a aconselhar os residentes da zona a manterem-se alerta.

Embora não tenham sido registados feridos, o incidente causou grande agitação. O urso ainda não foi encontrado.

Os cientistas afirmam que as alterações climáticas estão a perturbar os padrões de hibernação dos ursos e as reservas naturais de alimentos, ao passo que o despovoamento rural associado ao envelhecimento da população está também a contribuir para aproximar os ursos das zonas urbanas.

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