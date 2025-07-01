Vídeo. Jardim Zoológico de Praga usa toneladas de gelo para refrescar animais

Os ursos polares Aleut e Gregor, mais habituados ao Ártico do que ao sol checo, refrescaram-se ao rebolar e descansar no gelo espalhado pelo seu recinto ao ar livre.
O diretor do zoológico, Miroslav Bobek, afirmou que provavelmente será necessário gelo durante pelo menos dez dias neste verão, dependendo das previsões meteorológicas. Disse ainda que os ursos polares são uma preocupação particular durante períodos de calor extremo.
O zoológico aplica o “senso comum” na escolha dos animais que recebem gelo, dando prioridade aos provenientes de regiões mais frias e a outros que beneficiam do arrefecimento ou simplesmente gostam de brincar no gelo.