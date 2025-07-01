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Um urso polar refresca-se numa pilha de gelo trazida para o seu recinto num dia quente e ensolarado no zoológico de Praga, República Checa, terça-feira, 1 de julho de 2025
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Vídeo. Jardim Zoológico de Praga usa toneladas de gelo para refrescar animais

Últimas notícias:

Com as temperaturas a subir acima dos 34°C em Praga na terça-feira, o Jardim Zoológico de Praga entregou 10 toneladas de gelo para ajudar os seus animais a lidar com o calor abrasador do verão.

Os ursos polares Aleut e Gregor, mais habituados ao Ártico do que ao sol checo, refrescaram-se ao rebolar e descansar no gelo espalhado pelo seu recinto ao ar livre.

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O diretor do zoológico, Miroslav Bobek, afirmou que provavelmente será necessário gelo durante pelo menos dez dias neste verão, dependendo das previsões meteorológicas. Disse ainda que os ursos polares são uma preocupação particular durante períodos de calor extremo.

O zoológico aplica o “senso comum” na escolha dos animais que recebem gelo, dando prioridade aos provenientes de regiões mais frias e a outros que beneficiam do arrefecimento ou simplesmente gostam de brincar no gelo.

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