Vídeo. Somália vê mudança na economia pecuária com laticínios de camelo

Na Quinta Beder, os camelos são criados sob condições monitorizadas, com apoio veterinário e alimentação controlada para aumentar a produção de leite. Alguns animais produzem até 10 litros por dia, cerca do dobro em comparação com as práticas tradicionais de pastoreio.
O local inclui o que é descrito como a primeira instalação na Somália dedicada ao processamento de leite de camelo em iogurte. O produto é vendido nos mercados locais e apresentado como uma alternativa com menor teor de lactose ao leite de vaca, com níveis mais elevados de certos nutrientes, segundo os produtores.
A Somália tem mais de 7 milhões de camelos, mais do que qualquer outro país no mundo, mas estimativas da indústria sugerem que apenas uma pequena parte do seu leite entra no mercado formal ou chega aos consumidores em áreas urbanas.