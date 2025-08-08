Vídeo. Japão emite alertas máximos devido a cheias e deslizamentos em Kyushu

Na cidade de Aira, em Kagoshima, um deslizamento de terra soterrrou duas pessoas que foram resgatadas e hospitalizadas, segundo a Agência de Gestão de Incêndios e Desastres.
Foram emitidos avisos de evacuação para mais de 360.000 residentes em Kagoshima e na vizinha Miyazaki. Imagens de televisão mostraram rios transbordantes e água até aos joelhos num centro comercial em Kirishima.
O transporte foi fortemente perturbado, com comboios, autocarros e dezenas de voos cancelados.
A Agência Meteorológica do Japão previu mais chuva e trovoadas. As autoridades alertaram para o crescente risco de desastres e instaram os residentes da região a tomarem precauções antecipadas.