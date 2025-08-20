Vídeo. Notícias do dia | 20 de agosto 2025 - Tarde

Bruxelas, Meu Amor?
"Bruxelas, meu amor?" é um programa de debates que se dirige a um público interessado pelos Assuntos Europeus, mas que não compreende necessariamente todos os seus aspetos. Baseia-se na partilha de ideias, no confronto de opiniões, na discussão construtiva, mas deve tratar problemáticas relevantes, com as quais os espetadores se podem identificar, próximas dos seus quotidianos. Pretendemos tornar a Europa mais acessível.
No Comment
Sem filtros, sem discussões, sem barricadas políticas, No Comment. Os factos, sem comentários.
The Big Question
Conversas detalhadas com líderes empresariais
Water Matters
A água na Europa está sob pressão crescente. A poluição, as secas e as inundações estão a afetar a nossa água potável, os lagos, os rios e as costas. Junte-se a nós numa viagem pela Europa para ver por que razão é importante proteger os ecossistemas, como é que as nossas águas residuais podem ser melhor geridas e para descobrir algumas das melhores soluções para a água. Reportagens em vídeo, uma série animada e um debate em direto: descubra porque é que a água é importante, na Euronews.
Climate Now
Apresentamos as mais recentes informações do clima, analisamos as tendências e explicamos o que está a mudar no nosso planeta. Damos a conhecer a visão dos especialistas mundiais no setor para explorar o caminho a seguir no combate às alterações climáticas.