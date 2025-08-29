Vídeo. Monte Etna ilumina-se com erupções

As autoridades bloquearam o acesso ao Monte Edna, acima dos 2.500 metros ,após os sistemas de monitorização detetarem um aumento de atividade, informou o guia da encosta sul, Marco Puleo.
Imagens de drone mostraram lava incandescente a descer pelas encostas e erupções brilhantes depois do anoitecer.
O Etna, o maior vulcão ativo da Europa, tem 3.300 metros de altura e cobre cerca de 1.200 quilómetros quadrados. As excursões ao Etna são populares, mas as autoridades restringem o acesso às encostas superiores após renovada atividade vulcânica.