A atividade eruptiva continua no Monte Etna, onde dois fluxos de lava continuam a descer pelas encostas do vulcão, como visto de Nicolosi, perto de Catânia, Itália, na terça-feira, 26.08.2025
No Comment

Vídeo. Monte Etna ilumina-se com erupções

Últimas notícias:

O Monte Etna foi parcialmente encerrado a visitantes na quinta-feira, após nova atividade vulcânica ter enviado lava pelas encostas e rajadas de fogo para o céu.

As autoridades bloquearam o acesso ao Monte Edna, acima dos 2.500 metros ,após os sistemas de monitorização detetarem um aumento de atividade, informou o guia da encosta sul, Marco Puleo.

Imagens de drone mostraram lava incandescente a descer pelas encostas e erupções brilhantes depois do anoitecer.

O Etna, o maior vulcão ativo da Europa, tem 3.300 metros de altura e cobre cerca de 1.200 quilómetros quadrados. As excursões ao Etna são populares, mas as autoridades restringem o acesso às encostas superiores após renovada atividade vulcânica.

