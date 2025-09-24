Vídeo. Agricultores e grupos indígenas entram em confronto com a polícia do E

Manifestantes bloquearam uma estrada principal da cidade, exigindo o retorno dos subsídios ao gasóleo.
Os subsídios, em vigor desde 1974, foram eliminados a 17 de setembro, causando quase uma triplicação do preço do combustível para 0,48 dólares por galão. Os manifestantes afirmam que o aumento ameaça os seus meios de subsistência, já que o gasóleo é essencial para máquinas agrícolas e transportes.
O comandante da polícia, Coronel Edgardo Moreno Suarez, disse que os agentes tentaram dispersar os manifestantes gradualmente, mas depois usaram gás lacrimogéneo e prenderam pelo menos uma pessoa. Os organizadores esperam que mais pessoas se juntem aos protestos nos próximos dias.