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A polícia detém homem durante protestos contra aumentos no preço do gasóleo
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Vídeo. Agricultores e grupos indígenas entram em confronto com a polícia do E

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Os subsídios do diesel estão na origem dos confrontos, que começaram na segunda-feira, no Equador.

Manifestantes bloquearam uma estrada principal da cidade, exigindo o retorno dos subsídios ao gasóleo.

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Os subsídios, em vigor desde 1974, foram eliminados a 17 de setembro, causando quase uma triplicação do preço do combustível para 0,48 dólares por galão. Os manifestantes afirmam que o aumento ameaça os seus meios de subsistência, já que o gasóleo é essencial para máquinas agrícolas e transportes.

O comandante da polícia, Coronel Edgardo Moreno Suarez, disse que os agentes tentaram dispersar os manifestantes gradualmente, mas depois usaram gás lacrimogéneo e prenderam pelo menos uma pessoa. Os organizadores esperam que mais pessoas se juntem aos protestos nos próximos dias.

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