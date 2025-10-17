Vídeo. Expo 2025 Osaka encerra após seis meses e 28 milhões de visitantes

O evento global, realizado na ilha Yumeshima em Osaka, concluiu-se com uma cerimónia que contou com a presença de organizadores, delegados das nações participantes e do Príncipe Herdeiro, Princesa e Primeiro-Ministro do Japão.

PUBLICIDADE PUBLICIDADE

A cerimónia de encerramento refletiu sobre a mensagem central da Expo de unidade e colaboração sob o tema “Unidos na diversidade.” Esta ideia foi incarnada no Grande Anel — uma vasta estrutura de madeira projetada pelo arquiteto Sou Fujimoto — que circundava os pavilhões nacionais e servia como um símbolo de conexão global numa época de crescente divisão.

Os visitantes assinalaram o último dia num ambiente festivo, vestidos de vermelho e azul, acenando bandeiras e participando em eventos de despedida por todo o recinto. Alguns entusiastas acamparam durante a noite para garantirem a entrada, enquanto muitos locais de Osaka e da região de Kansai afirmaram ter visitado dezenas de vezes, celebrando a Expo como uma fonte de orgulho e conexão com o mundo.