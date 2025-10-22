Vídeo. Cria de leopardo-das-neves vê abóbora pela primeira vez

A cria, chamada Juniper, ou “Junie”, nasceu a 28 de julho, filha de Yuki e Mylo, e está a ser gradualmente exposta a novas experiências à medida que cresce.

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Embora os leopardos-das-neves normalmente não comam abóboras, os tratadores dizem que as cores vivas e as texturas proporcionam estímulos sensoriais importantes e incentivam o comportamento brincalhão. Num vídeo partilhado pelo jardim zoológico, vê-se a Juniper a dar patadas, a saltar e a rebolar em torno da abóbora — um sinal da sua crescente confiança e curiosidade.

Por agora, a Juniper permanece fora da vista do público, enquanto se sente mais à vontade no seu ambiente antes de integrar o habitat principal. O encontro brincalhão com a abóbora assinala mais uma etapa no seu desenvolvimento inicial, com os tratadores a acompanharem de perto a sua evolução.