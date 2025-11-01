Vídeo. EUA cortam ajuda alimentar e despensas sociais antecipam maior procura

Com o programa de assistência alimentar dos EUA, conhecido como SNAP, a chegar ao fim, despensas comunitárias por todo o estado de Nova Iorque preparam-se para um aumento da procura.
Na Holy Apostles Soup Kitchen, em Manhattan, voluntários distribuem refeições e géneros alimentares a centenas de pessoas que dependem deste apoio.
Muitas famílias com baixos rendimentos e idosos receiam não conseguir comprar o essencial quando os apoios cessarem.
Líderes comunitários alertam que os cortes podem agravar a insegurança alimentar, sobretudo em bairros já vulneráveis.