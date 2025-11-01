Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Armazenam-se géneros alimentares de emergência no Mitzvah Food Program da Jewish Federation of Greater Philadelphia, em Filadélfia
No Comment

Vídeo. EUA cortam ajuda alimentar e despensas sociais antecipam maior procura

Últimas notícias:

Com o fim do SNAP, bancos de alimentos em Nova Iorque preparam-se para mais procura, com famílias e idosos com dificuldades em pagar as compras.

Com o programa de assistência alimentar dos EUA, conhecido como SNAP, a chegar ao fim, despensas comunitárias por todo o estado de Nova Iorque preparam-se para um aumento da procura.

Na Holy Apostles Soup Kitchen, em Manhattan, voluntários distribuem refeições e géneros alimentares a centenas de pessoas que dependem deste apoio.

Muitas famílias com baixos rendimentos e idosos receiam não conseguir comprar o essencial quando os apoios cessarem.

Líderes comunitários alertam que os cortes podem agravar a insegurança alimentar, sobretudo em bairros já vulneráveis.

