Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Green
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Macaco de estimação à solta em loja da Spirit Halloween no Texas
No Comment

Vídeo. Texas: macaco de estimação solta-se numa loja de Halloween

Últimas notícias:

Disse um funcionário do estabelecimento à polícia que estiveram mais de meia hora a tentar fazer descer o macaco.

Clientes numa loja Spirit Halloween em Plano, no Texas, foram surpreendidos quando um macaco de estimação fugiu da dona depois de se assustar com uma decoração da loja.

Imagens da câmara corporal da polícia mostraram o animal a balançar-se, pendurado no teto, enquanto funcionários passavam mais de meia hora a tentar fazê-lo descer.

A dona explicou que o macaco fugiu depois de se assustar e foi rapidamente devolvido à dona. A polícia confirmou que não ficou ferido e não representava perigo para ninguém.

A nossa escolha

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Mais sobre No Comment

O vídeo mais recente

PUBLICIDADE
Veja todos os artigos sobre nocomment Veja todos os artigos sobre europe-today Veja todos os artigos sobre the-ring Veja todos os artigos sobre the-cube Veja todos os artigos sobre europe-in-motion Veja todos os artigos sobre 12-minutes-with
PUBLICIDADE
PUBLICIDADE