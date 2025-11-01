Vídeo. Texas: macaco de estimação solta-se numa loja de Halloween

Clientes numa loja Spirit Halloween em Plano, no Texas, foram surpreendidos quando um macaco de estimação fugiu da dona depois de se assustar com uma decoração da loja.
Imagens da câmara corporal da polícia mostraram o animal a balançar-se, pendurado no teto, enquanto funcionários passavam mais de meia hora a tentar fazê-lo descer.
A dona explicou que o macaco fugiu depois de se assustar e foi rapidamente devolvido à dona. A polícia confirmou que não ficou ferido e não representava perigo para ninguém.